ABD Başkanlık Seçimleri İçin Biden ve Trump Arasındaki İlk Canlı Yayın Tartışması Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika
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ABD Başkanlık Seçimleri İçin Biden ve Trump Arasındaki İlk Canlı Yayın Tartışması Tarihleri Belli Oldu

ABD Başkanlık Seçimleri İçin Biden ve Trump Arasındaki İlk Canlı Yayın Tartışması Tarihleri Belli Oldu

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki canlı yayın tartışmalarının tarihleri açıklandı. İlk tartışma 27 Haziran'da CNN kanalında, ikincisi ise 10 Eylül'de ABC kanalında gerçekleşecek. Biden ve Trump, seçmenlere mesajlarını iletmek için iki canlı yayın programında karşı karşıya gelecekler.

15.05.2024 19:53
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ABD'de, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat Joe Biden ile Cumhuriyetçi Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da, ikincisi ise 10 Eylül'de yapılacak.

Ülkedeki 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.

Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.

ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.

Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanlık Seçimleri İçin Biden ve Trump Arasındaki İlk Canlı Yayın Tartışması Tarihleri Belli Oldu - Son Dakika

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