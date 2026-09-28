ABD Başkonsolosu Lally, Edirne Ticaret Borsasında lisanslı depoculuğu görüştü - Son Dakika
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ABD Başkonsolosu Lally, Edirne Ticaret Borsasında lisanslı depoculuğu görüştü

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ABD Başkonsolosu Lally, Edirne Ticaret Borsasında lisanslı depoculuğu görüştü
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ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael A. Lally ve heyeti, Edirne Ticaret Borsasını ziyaret ederek Başkan Özay Öztürk ile görüştü. Görüşmede spot satış ve lisanslı depoculuk sistemi ele alındı, heyet elektronik satış salonundaki açık artırmayı izledi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael A. Lally ve beraberindeki heyet, Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret etti.

Edirne Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Lally ve beraberindeki heyet, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile bir araya geldi.

Ziyarette, Siyasi ve Ekonomik Bölüm Şef Yardımcısı Adam L. Schick, Ekonomik İlişkiler Danışmanı Yasemin Özbal ve ABD Büyükelçiliği Tarım Müşaviri Karisha L. Kuypers ile ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban ve Meclis Üyesi Selman Astürk de yer aldı.

Görüşmede, Edirne Ticaret Borsasının yapısı ve bölgedeki konumu, spot satış ve lisanslı depoculuk sistemi ile tarım ve hayvancılık sektöründeki gelişmeler ele alındı. Sektördeki benzer uygulamalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Öztürk, borsanın geçmişten günümüze kurumsal deneyimine ilişkin heyete bilgi verdi. 1996 yılında başlayan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen Ürün Borsaları Geliştirme Projesi kapsamında borsanın yazılım ve donanım altyapısının geliştirildiğini belirten Öztürk, geçmişte Chicago Ticaret Borsasında (CBOT) yaptığı incelemelerin lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesine katkı sağladığını ifade etti.

Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun 2005 yılında yürürlüğe girdiğini, Türkiye Ürün İhtisas Borsasının (TÜRİB) 2018 yılında kurulduğunu ve Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) işlemlerine 2019 yılında başladığını aktaran Öztürk, proje kapsamında oluşturulan lisanslı depo kapasitesinin 15,2 milyon tona yaklaştığını kaydetti.

Öztürk, Edirne Ticaret Borsasının lisanslı depo tesisiyle üreticilerin ürünlerini depolamasına ve ürün senedi üzerinden ticaret yapmasına imkan sağladığını belirtti.

Ziyaret kapsamında heyet, borsanın hububat ve yağlı tohumlar elektronik satış salonunda gerçekleştirilen açık artırmayı da izledi. Borsa yetkilileri, spot satış sistemi kapsamında gerçekleştirilen uygulamanın işleyişi ve ürün fiyatlarının oluşum süreci hakkında heyete bilgi verdi.

Kaynak: AA
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