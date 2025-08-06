ABD, Batı Şeria'da Amerikan Vatandaşının Ölümüne Tepki Gösterdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da bir ABD vatandaşının öldüğünü doğrulayarak İsrail'in bu konuda soruşturma başlatmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Filistin asıllı Amerikalı Khamis Ayyad'a ilişkin açıklama yaptı.

Bruce, Silvad köyünde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, arabaları ve evleri ateşe vermesiyle çıkan dumandan etkilenen Ayyad'ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

Önceliklerinin, "her yerde Amerikalıların güvenliğini sağlamak" olduğunu söyleyen Bruce, "Bu, şiddetli bir durum. Bu tür bir dinamikte hayatını kaybeden birkaç Amerikalı oldu." ifadelerini kullandı.

Bruce, "Bu (durumların) her birini soruşturması için İsrail'e çağrı yaptık." dedi.

Öte yandan, dedeleri 1900'lü yılların başında ABD'ye göç eden 20 yaşındaki Seyfullah Musallet de temmuzda Batı Şeria'yı ziyareti sırasında Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından dövülerek öldürülmüştü.