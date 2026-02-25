ABD, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşimcilerine Konsolosluk Hizmeti Sunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşimcilerine Konsolosluk Hizmeti Sunacak

25.02.2026 02:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine konsolosluk hizmeti verecek.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinde yaşayanlara yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 27 Şubat Cuma günü Kudüs'ün güneyindeki Efrat yerleşim biriminde pasaport hizmetleri sunmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin "tüm vatandaşlarına ulaşmak" amacıyla böyle bir faaliyetin yürütüleceği ifadelerine yer verildi.

Gelecek iki ay içerisinde Kudüs'ün güneyindeki Beitar Illit adlı yerleşim biriminde de ABD konsolosluk yetkililerinin "saha ziyareti yapacağı" aktarıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin konuya ilişkin haberinde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Yahudi yerleşim birimlerinde ilk kez bu türden bir hizmeti vereceği ifade edildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin kendisini "Hristiyan Siyonist" olarak tanımlaması hatırlatılarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini "farklı sebeplerle sıklıkla ziyaret ettiği" kaydedildi.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia eden Huckabee, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülke ise yayımladıkları ortak açıklamada, Huckabee'nin ifadelerini "tehlikeli ve kışkırtıcı" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

İsrail Büyükelçiliği, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşimcilerine Konsolosluk Hizmeti Sunacak - Son Dakika

ABD’de kriz Genelkurmay Başkanı’yla ilgili iddiayı Trump’a sordular ABD'de kriz! Genelkurmay Başkanı'yla ilgili iddiayı Trump'a sordular
6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı 6 ay önce evlenen genç çifti ölüm ayırdı
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 151’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 151'e yükseldi
Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj Telefonlar aynı anda çaldı Komşuyu karıştıran esrarengiz mesaj! Telefonlar aynı anda çaldı
Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor Kan gölüne dönen ülkede herkes El Mencho ile ilgili bu detayı konuşuyor
Bir nokta atışı daha Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek Bir nokta atışı daha! Bu fotoğraf ülkedeki yangını körükleyecek

00:59
“İran’ı işgal“ iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yalanlama
"İran'ı işgal" iddiasına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama
00:51
Inter’i mahvettiler 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
Inter'i mahvettiler! 40 bin nüfuslu şehrin takımı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
23:32
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
22:54
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
21:52
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
21:52
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 03:20:09. #7.11#
SON DAKİKA: ABD, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşimcilerine Konsolosluk Hizmeti Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.