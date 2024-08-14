ABD BM Daimi Temsilcisi Orta Doğu'da Tansiyonu Düşürmeyi Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD BM Daimi Temsilcisi Orta Doğu'da Tansiyonu Düşürmeyi Hedefliyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Orta Doğu'da tansiyonu düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Greenfield, Gazze'deki sivil kayıplardan endişe duyduklarını ve ateşkesin yapılması gerektiğini vurguladı.

14.08.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Orta Doğu'da "tansiyonu düşürmeyi" hedeflediklerini söyledi.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Greenfield, New York'taki BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Orta Doğu'da "Daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma kaçınılmaz değil." diyen Greenfield, "ABD'nin genel hedefi bölgedeki tansiyonu düşürmek, gelecekteki saldırıları caydırmak ve bunlara karşı savunma yapmak ve bölgesel çatışmayı önlemek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

" Gazze'de sivil kayıplardan endişe duyuyoruz"

Greenfield, "İsrail ordusunun, 10 Ağustos'ta Gazze'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çaresiz ve yerinden edilmiş insanların barındığı bir okul ve caminin de bulunduğu yerleşkeyi vurması ve çok sayıda sivilin ölmesinden derin endişe duyduğunu" dile getirdi.

İsrail'in sivilleri korumak için uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde mümkün olan her şeyi yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatan Greenfield, "Bu korkunç olayda ve bu saldırıda hayatını kaybeden her sivilin yasını tutuyoruz." dedi.

Greenfield, Gazze'de ateşkes ve esir takasının yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Kaybedecek daha fazla zaman ya da daha fazla gecikme için herhangi bir tarafın bahanesi yoktur. Rehineleri serbest bırakma, ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD BM Daimi Temsilcisi Orta Doğu'da Tansiyonu Düşürmeyi Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:05 Türkiye’nin 2023 karnesi En çok göç alan da veren de aynı il Türkiye'nin 2023 karnesi! En çok göç alan da veren de aynı il
11:45 Üsküdar Belediyesi’nden Hilmi Türkmen’e suç duyurusu Hakkındaki iddia oldukça vahim Üsküdar Belediyesi'nden Hilmi Türkmen'e suç duyurusu! Hakkındaki iddia oldukça vahim
10:26 Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti Filistinli baba, İsrail saldırısında 4 günlük ikiz bebeklerini kaybetti
09:58 Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması ortaya çıktı
09:22 Bugün AK Parti’ye kimler katılacak Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı Bugün AK Parti'ye kimler katılacak? Gözlerin çevrildiği isimler yavaş yavaş renk vermeye başladı
18:59 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
18:57 ABD’li emekli albay McGregor: Türkiye’ye saldırmaları için PKKYPG’yi hazırlıyoruz ABD'li emekli albay McGregor: Türkiye'ye saldırmaları için PKK/YPG'yi hazırlıyoruz
18:13 Olayın iç yüzü bambaşkaymış Ankaragücü’nde Cephas gerçeği ortaya çıktı Olayın iç yüzü bambaşkaymış! Ankaragücü'nde Cephas gerçeği ortaya çıktı
17:59 Esenyurt’ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı Esenyurt'ta bir zincir markete ait depoda yangın çıktı
17:35 Üsküdar’da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi Üsküdar'da Çarpım Tablosu Sınavı: Vatandaşların Matematik Bilgisi Test Edildi
17:25 Starbucks CEO’su istifa etti Starbucks CEO'su istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 13:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: ABD BM Daimi Temsilcisi Orta Doğu'da Tansiyonu Düşürmeyi Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement