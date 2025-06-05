ABD, BM'de Gazze İçin Ateşkes Taslağını Veto Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Haziran (Xinhua) -- New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısında karar taslağı oylayan temsilciler, 4 Haziran 2025.

ABD çarşamba günü, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini ve insani yardımlar üzerindeki tüm kısıtlamaların derhal kaldırılmasını talep eden BM Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto etti. (Fotoğraf: Xie E/Xinhua)