ABD BM Temsilcisi Waltz, Beyrut'ta Hizbullah'a gönüllü silahsızlanma çağrısı yaptı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, hiçbir ülkede iki ordu bulunamayacağını belirterek Lübnan'daki Hizbullah'ın gönüllü olarak silahsızlanması gerektiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'un doğusundaki Baabda Sarayı'nda ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz ve ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel İssa'yı kabul etti.

Görüşmede Lübnan'ın müzakere heyetine başkanlık eden eski Büyükelçi Simon Karam da yer aldı.

Lübnan ve bölgedeki güncel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin yıl sonunda sona ermesinin ardından izlenecek süreç ile üçlü çerçeve anlaşmasına rağmen devam eden İsrail saldırıları ele alındı.

Waltz'ın Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'la görüşmesi

ABD heyeti, Cumhurbaşkanı Avn ile görüşmesinin ardından Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile de ayrı ayrı bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada ise Selam ile Waltz'ın görüşmede Lübnan'ın güneyindeki durum, UNIFIL'in görev süresinin sona ermesinin ardından yapılacak düzenlemeler ve üçlü çerçeve anlaşmasının etkinleştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre Selam, UNIFIL'in görevi sona erdikten sonra da BM Güvenlik Konseyi yetkisiyle Lübnan'ın güneyindeki uluslararası varlığın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Selam, bu varlığın izleme, raporlama ve koordinasyon görevlerini yürütmesinin yanı sıra Lübnan ordusuna destek vermesi gerektiğini kaydetti.

ABD ve İsrail ile haziran ayında imzalanan üçlü çerçeve anlaşmasının uygulanmasının önemini vurgulayan Selam, İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi süreçlerinin eş zamanlı ilerlemesini istedi.

Selam, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirdiğini doğrulayacak güvenilir bir mekanizma kurulması ve ABD'nin çerçevenin etkinleştirilmesinde rol üstlenmesi gerektiğini belirterek, hedefin Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis edecek kalıcı bir çözüme ulaşmak olduğunu vurguladı.

"BM çalışmalarını yerinde görmek gerekiyordu"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz, Beyrut'taki görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Waltz, UNIFIL'in görev ve yetkisine ilişkin çok sayıda tartışma yürütüldüğünü ve mevcut görev süresinin yıl sonunda sona ereceğini belirterek, "Bu nedenle Lübnan'ı ziyaret edip Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakanla görüşmek, BM çalışmalarını yerinde görmek gerekiyordu." dedi.

Dün Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde UNIFIL'i ziyaret ettiğini kaydeden Waltz, "BM askerlerini ziyaret ettik ve onları kesinlikle takdir ediyorum. Bu yıl 7 kişiyi kaybettiler. Onlara hizmetleri ve barış ile istikrar hizmeti için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Lübnan'daki temaslarında duyduğu her şeyi Washington'a ve New York'taki BM Güvenlik Konseyi'ne aktaracağını kaydeden Waltz, ABD, İsrail ve Lübnan arasındaki üçlü diyaloğun "bölgenin geleceği için önemli" olduğunu ifade etti.

UNIFIL sonrası dönem için ABD'nin seçeneklerine ilişkin ise Waltz, "ABD açısından bakarsak, bakın, geriye dönüp baktık, biliyorsunuz, UNIFIL 20 yıldır mevcut haliyle orada bulunuyor. 1701 bunun temeli ve yetkisiydi. Bunun bazı değişiklikler ve bazı güncellemelerle devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah mesajı: "Hiçbir ülkenin iki ordusu olamaz"

Lübnan egemenliğinin tamamen yeniden tesis edilmesi gerektiğini dile getiren Waltz, "Ülkesini savunmak, egemenliğini yeniden tesis etmek ve halkını korumak için öne çıkan her Lübnanlı askeri takdir ediyorum." dedi.

Waltz, Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması konusuna da değinerek, "Hizbullah'a ve onların İranlı destekçilerine söylüyorum: Hiçbir ülkenin iki ordusu olamaz. Hizbullah silahsızlanacak, bunu gönüllü olarak yapmalı." ifadesini kullandı.

Lübnan ordusuna desteklerinin süreceğini belirten Waltz, Lübnan'daki saldırıların "kabul edilemez olduğunu" dile getirdi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Lübnan'ın güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan UNIFIL'in görev süresi yıl sonunda doluyor.