ABD, Bolsonaro'ya Vize Kısıtlaması Getirdi - Son Dakika
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ABD, Bolsonaro'ya Vize Kısıtlaması Getirdi

19.07.2025 12:53
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ABD, Bolsonaro'nun davasına bakan yargıç ve ekibine vize kısıtlaması uygulayacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun "darbe girişimi"yle suçlandığı davaya bakan Yargıç Alexandre de Moraes'in yanı sıra, "mahkemedeki ekibi" ve bu kişilerin birinci dereceden akrabalarına vize kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından, "darbe girişimi" suçlamasıyla yargılanan Bolsonaro'ya ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu davayı gören yargıç Alexandre de Moraes'in "siyasi cadı avıyla" suçlandığı açıklamada, bu durumun yalnızca Brezilya'daki temel hakları ihlal etmekle kalmayarak, ABD'lileri de hedef aldığı belirtildi.

Bu kapsamda Moraes ve mahkemedeki ekibinin yanı sıra, bu kişilerin birinci dereceden akrabalarının da vize kısıtlamalarına tabi tutulduğu kaydedildi.

Brezilya Yüksek Mahkemesinin dün verdiği karar kapsamında, Bolsonaro'nun ayak bileğine elektronik kelepçe takılacağı açıklanmıştı.

Ayrıca Bolsonaro'nun sosyal medya kullanması ve kendisiyle aynı soruşturma kapsamında yargılanan kişilerle iletişim kurmasının da yasaklandığı duyurulmuştu.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik darbe planına dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme üyelerinin kendisiyle kişisel sorunlarının bulunduğunu savunan Bolsonaro, davayı soruşturan Alexandre de Moraes'in asılsız bir hikaye uydurduğunu öne sürmüştü.

Trump Bolsonaro'ya destek vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bolsonaro'ya destek vererek, "Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik muamelesinde korkunç bir şey yapıyor." ifadesini kullanmıştı.

Bolsonaro hakkında darbe girişimi suçlamasıyla açılan davaya işaret ederek, eski Brezilya Devlet Başkanı'na yapılanları "cadı avı" olarak niteleyen Trump, "Gerçekleşmesi gereken tek yargılama, Brezilya seçmenleri tarafından yapılacak bir yargılamadır, buna da seçim denir. Bolsonaro'yu rahat bırakın." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Bolsonaro'ya Vize Kısıtlaması Getirdi - Son Dakika

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