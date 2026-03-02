ABD Büyükelçiliği Manama'da kapalı kalacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçiliği Manama'da kapalı kalacak

02.03.2026 22:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, bölgesel gerilimler nedeniyle süresiz kapalı kalacağını duyurdu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliği, süresiz olarak kapalı kalmaya devam edeceğini duyurdu ve vatandaşlarını başkent Manama'daki otellere yönelik olası saldırılar konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devam eden bölgesel gerilimler nedeniyle Bahreyn'deki ABD Büyükelçiliği şu anda kapalı kalmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin normal faaliyetlerine ne zaman döneceğine ilişkin bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.

ABD vatandaşlarına "dikkatli ve teyakkuz halinde olmaları" çağrısında bulunan Büyükelçilik, özellikle Manama'daki otellerin potansiyel hedef olabileceği uyarısında bulunarak, bu otellerde konaklamaktan kaçınılmasını tavsiye etti.

Büyükelçilik, İran'ın 28 Şubat'tan bu yana süren ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak başlattığı saldırılar nedeniyle dünden beri kapalı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Abd Büyükelçiliği, Dış Politika, Güvenlik, Manama, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçiliği Manama'da kapalı kalacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı Şam'da düşen füze kalıntıları nedeniyle ikisi çocuk üç kişi yaralandı
Savaşta bir ilk Lübnan İsrail’i vurdu, Tel Aviv’den jet misilleme geldi Savaşta bir ilk! Lübnan İsrail'i vurdu, Tel Aviv'den jet misilleme geldi
ABD’de ölü asker gerilimi Trump, Savunma Bakanı’nı fena azarladı ABD'de ölü asker gerilimi! Trump, Savunma Bakanı'nı fena azarladı
ABD ve Körfez ülkelerinden İran’a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız ABD ve Körfez ülkelerinden İran'a ortak tehdit: Meşru müdafaa hakkımızı kullanırız
Trump “Hedefiniz nedir Başkan“ sorusunu yanıtsız bıraktı Trump "Hedefiniz nedir Başkan?" sorusunu yanıtsız bıraktı
Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim Trump: Hamaney beni alt edemeden önce ben onu alt ettim

22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
21:24
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var
21:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 23:12:42. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği Manama'da kapalı kalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.