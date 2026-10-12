ABD Büyükelçiliği, saldırı görüntüsü çeken vatandaşların gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Büyükelçiliği, saldırı görüntüsü çeken vatandaşların gözaltına alındığını duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'da saldırı görüntüsü çeken ABD vatandaşlarının gözaltına alındığını duyurdu. Uyarıda, füze, İHA ve düştükleri alanlara ait görüntülerin çekilmesi veya paylaşılmasının yasal sorumluluk doğurduğu belirtildi; gözaltı sayısı açıklanmadı.

İSTANBUL (AA) – ABD'nin Riyad Büyükelçiliği, Suudi Arabistan'da son dönemde düzenlenen saldırıları ve hava savunma müdahalelerini görüntüleyen ABD vatandaşlarının gözaltına alındığını duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ülkede yaşanan son olaylara ait fotoğrafları çeken veya görüntü kaydeden ABD vatandaşlarının Suudi makamlarınca gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu açıklamada, hava savunma füzeleri, insansız hava araçları (İHA) ve bunların düştüğü alanlara ait görüntülerin çekilmesi, yayımlanması veya paylaşılmasının yasal sorumluluk doğurduğu ve bu kurallara uymayan ABD vatandaşlarının gözaltı işlemiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin uyarılarına dikkat çekilerek, ülkedeki tüm ziyaretçi ve yerleşik kişilerin yerel yasalara tabi olduğu hatırlatıldı.

Büyükelçilik ayrıca, artan güvenlik riskleri nedeniyle Suudi Arabistan'daki ABD büyükelçilik çalışanlarının ülkede herhangi bir havalimanını kullanmak için özel izin almalarının zorunlu kılındığını aktardı.

Açıklamada, büyükelçilik personelinin Yemen sınırının 20 mil yakınına seyahat etmelerine izin verilmediği; Cizan, Asir ve Necran vilayetleri ile Katif, Yanbu ve Taif şehirlerine gidişlerin ise özel izne tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınan ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıların bilançosu ve hedef alınan havalimanları

Suudi Arabistan'daki 5 ayrı havalimanı son bir hafta içinde 10 saldırıya maruz kaldı. Saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı; ayrıca ciddi maddi hasar ve uçuş trafiğinde aksamalar yaşandı.

Saldırılardan en çok etkilenen nokta, 5 kez hedef alınan ve operasyonel faaliyetleri geçici olarak askıya alınan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı oldu. Doğu eyaletindeki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı ise 2 saldırının hedefi oldu.

Kalan 3 saldırı ise ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı, Cizan'daki Kral Abdullah bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı ve Necran Uluslararası Havalimanı'na birer kez düzenlendi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleriİhlas Haber AjansıAbd BüyükelçiliğiSuudi ArabistanOrta DoğuGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce... Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz NATO Avrupa Komutanı: Saldırı olursa her şeyi yok ederiz
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 22:43:51. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliği, saldırı görüntüsü çeken vatandaşların gözaltına alındığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei