ABD Büyükelçisi: İsrail ve Hamas arasındaki esir takası müzakereleri çökmedi - Son Dakika
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ABD Büyükelçisi: İsrail ve Hamas arasındaki esir takası müzakereleri çökmedi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Lew, müzakerelerin ramazan ayından önce bir mutabakata varılıp varılmayacağını bilmediğini ifade etti. Gazze'de ramazan ayından önce bir mutabakata varılmasının önemli olduğunu vurgulayan Lew, mutabakatın Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi olasılığını artıracağını söyledi.

07.03.2024 18:21
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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew, Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası için yapılan dolaylı görüşmelerin "çökmediğini" belirtti.

Büyükelçi Lew, Tel Aviv'de düzenlenen bir konferansta, esir takası müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esir takası müzakerelerinin "çökmediğini" söyleyen Lew, "Hala konuşuyoruz. Hala temaslar var." ifadesini kullandı.

Lew, müzakerelerin devam ettiğini belirtirken, ramazan ayından önce bir mutabakata varılıp varılmayacağını ise bilmediğini dile getirdi.

Gazze'de ramazan ayından önce bir mutabakata varılmasının önemli olduğunu belirten Lew, mutabakat için taraflar arasındaki "fikir ayrılıklarının azaldığını" kaydetti.

Lew, "(Hamas'ın elindeki) Rehinelerin güvenliği konusunda iyimser olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Olası bir mutabakatın önemli yararları olacağını dile getiren Lew, "Bir duraklama kuzeyde diplomatik çözüm olasılığını artıracaktır. Bir duraklama, Suudi Arabistan (İsrail) normalleşmesinin ilerleme olasılığını artıracaktır." dedi.

Lew, Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi için Filistin devletinin kurulması yönünde niyetin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Mısır basını, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

Hamas Hareketi'nden bugün yapılan açıklamada, ateşkes görüşmelerini yürüten heyetin hareketin liderlerine danışmak üzere Kahire'den ayrıldığı, ancak müzakerelerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabaların devam ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi: İsrail ve Hamas arasındaki esir takası müzakereleri çökmedi - Son Dakika

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