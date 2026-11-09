ABD Büyükelçisi Huckabee, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın ani kesilmeyeceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Büyükelçisi Huckabee, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın ani kesilmeyeceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Trump'ın duyurduğu 4 milyar dolarlık yardımın sonlandırılması için Kongre onayı gerektiğini belirtti. Huckabee, yardımın ani kesilmeyeceğini ve Kongre kararının yıl sonuna kadar çıkma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın sonlandırılması kararı için Kongre onayı gerektiğini belirtti.

İsrail'de yayın yapan i24NEWS televizyonuna konuşan Huckabee, Trump'ın geçen hafta duyurduğu 4 milyar dolarlık yardımın durdurulmasının ani bir şekilde olmayacağını söyledi.

Yardım programını tamamen bitirmek için Kongre kararı gerektiğini ve bunun da yıl sonuna kadar çıkmasının zayıf bir ihtimal olduğunu dile getiren Huckabee, "Bildiğim kadarıyla pat diye, aniden yapılacak bir kesinti söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Huckabee, yardımları aşamalı olarak sonlandırma fikrinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çıktığını ve bunu yaklaşık bir buçuk yıl önce dile getirmeye başladığını savundu.

İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'la henüz yüz yüze görüşmediğini belirten Huckabee, ABD'nin başbakan kim olursa onunla çalışacağını söyledi.

Huckabee, "Görevi üstlenen hükümet kim olursa olsun birlikte çalışacağız. Çünkü o hükümet nihayetinde İsrail halkının temsilcisi olacaktır ve bizim görevimiz de ABD'yi bu seçilmiş hükümet nezdinde temsil etmektir." dedi.

"Artık İsrail'e para vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Trump, 3 Kasım'da, ABD'nin İsrail'e yapacağı 4 milyar dolarlık yardımın durdurulacağını açıklamıştı.

Yıl sonuna kadar İsrail'e yardımın durdurulacağı konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Trump, "Artık İsrail'e para vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Trump'ın ABD'de ara seçimlerin düzenlendiği gün açıkladığı "beklenmedik" kararın, İsrail Savunma Bakanlığı ile ordu kademelerinde şaşkınlığa yol açtığını aktarmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMike HuckabeeDonald TrumpPolitikaGüncelİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de Kuyt’la ilgili karar sonunda verildi Fenerbahçe'de Kuyt'la ilgili karar sonunda verildi
Beşiktaş’a Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş'a Orkun Kökçü'den kötü haber
Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı Uçakta kadın yolcunun yaptıkları şoke etti: Pilot rotayı değiştirmek zorunda kaldı
Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400’den fazla ceza geldi Plakasına yazdırdığı tek kelime yaşlı kadının başına bela oldu: 400'den fazla ceza geldi
Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı Tamir için binaya geldi, duyduğu sesin peşinden gitti: Kapının ardından dehşet çıktı
Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, hayatını kaybetti
09:07
Dünyanın gözü Antalya’da COP31 bugün başlıyor
Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor
09:06
Emre Belözoğlu’nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
Emre Belözoğlu'nun teknik ekibini görenler aynı yorumu yaptı
08:52
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
08:49
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
07:46
Altın haftaya yükselişle başladı 6 bin 600 lira barajı aşıldı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı
07:46
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 09:24:36. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi Huckabee, İsrail'e 4 milyar dolarlık yardımın ani kesilmeyeceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android