ABD Büyükelçisi'nden Yahudi Sünnetine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD Büyükelçisi'nden Yahudi Sünnetine Tepki

16.02.2026 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bill White, Belçika'daki sünnet soruşturmasını Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirerek sona erdirilmesini istedi.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, geçen sene Anvers'te "ritüel sünnet" uygulaması gerçekleştiren 3 kişi (mohel) hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, söz konusu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savundu.

White, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Mayıs 2025'te yerel polisin Anvers'te yasa dışı sünnetlerle ilgili devam eden bir adli soruşturma kapsamında düzenlediği baskına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump ve birçok üst düzey siyasi ismi de etiketleyen White, " Belçika'nın bu konuda çok daha iyi bir performans göstermesi çağrısında bulunuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu soruşturmayı "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendiren White, "Özellikle Anvers'te 3 Yahudi dini lidere (mohel) yönelik saçma ve Yahudi karşıtı kovuşturmayı derhal durdurmalısınız." ifadesine yer verdi.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini Belçika'da yerine getirebilmeleri için yasal bir düzenleme yapması gerektiğini kaydetti.

Soruşturmayı Belçika'daki Yahudi topluluğuna yönelik "taciz" olarak değerlendiren White, şunları kaydetti:

"Hemen harekete geçin! Dünya izliyor. Amerika doğru olanı yapmanız için size güveniyor. Frank, bunu şimdi yapmalısınız ki bu dava son bulsun! Gelecek hafta Anvers'e giderek bu kişilerle ve aileleriyle görüşeceğim. Bu değerli adamlar ve aileleri başına gelenler, sizin hareketsizliğiniz yüzünden iğrenç bir durumda."

14 Mayıs 2025'te Belçika'nın Anvers kentinde yerel polis, yasadışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden bir adli soruşturma kapsamında farklı adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen bir şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."

Kaynak: AA

Belçika, Sünnet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Büyükelçisi'nden Yahudi Sünnetine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
Ümraniye’de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:04:42. #7.11#
SON DAKİKA: ABD Büyükelçisi'nden Yahudi Sünnetine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.