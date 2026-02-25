ABD, California Üniversitesine Dava Açtı - Son Dakika
ABD, California Üniversitesine Dava Açtı

25.02.2026 12:31
ABD Adalet Bakanlığı, California Üniversitesini Yahudi karşıtı ortam oluşturduğu gerekçesiyle dava etti.

ABD Adalet Bakanlığı, "Yahudi ve İsrailli öğretim üyeleri ve personele karşı düşmanca bir çalışma ortamı oluşturduğu" iddiasıyla California Üniversitesine dava açtı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ekim 2023 sonrası California Üniversitesinde Yahudi karşıtı eylemlerin yaygınlaştığı savunuldu.

Açıklamada, üniversitenin "ayrımcı ve taciz edici davranışları önlemediği, Yahudi ve İsrailli çalışanlara karşı anayasayı ihlal eden ayrımcılık modeli veya uygulaması sergilediği" ve bu kişilere düşmanca ortam oluşturduğu ileri sürülerek, bu nedenle dava edildiği belirtildi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, "Soruşturmamıza göre, üniversite yöneticilerinin kampüste şiddetli Yahudi karşıtlığının yayılmasına izin verdiği ve hem öğrencilere hem de personele zarar verdiği iddia ediliyor." ifadesini kullandı.

ABD hükümetinin, üniversitelerdeki Filistin destekçisi gösterilere yönelik sert tutumu

ABD'deki üniversitelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık düzenlenen Filistin'e destek gösterileri, İsrail yanlısı bazı kesimler tarafından "Yahudi düşmanlığı" yapıldığı öne sürülerek hedef alınmıştı.

Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Trump yönetimi, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü"nü kurmuştu.

ABD'deki bazı kuruluşlar da 2024'te üniversitelerde başlayan Filistin'e destek protestolarının ardından, Columbia, Yale, Harvard gibi ülkenin seçkin eğitim kurumlarının da arasında bulunduğu pek çok üniversite yönetimine karşı soruşturma açmış, siyasi baskıların yanında maddi kısıtlamalara gitmişti.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

