ABD, Çin'e ait 64 kültürel eseri iki parti halinde teslim etti - Son Dakika
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ABD, Çin'e ait 64 kültürel eseri iki parti halinde teslim etti

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ABD, Çin\'e ait 64 kültürel eseri iki parti halinde teslim etti
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Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, ABD'nin Çin'e ait 64 kültürel eser ve paleontolojik fosilin iadesini gerçekleştirdiğini duyurdu. Eserler Washington ve New York'ta iki parti halinde Çinli yetkililere teslim edildi.

NEW YORK, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, ABD'nin Çin'e ait 64 kültürel eser ve paleontolojik fosilin iadesini gerçekleştirdiğini duyurdu.

İdareden perşembe günü yapılan açıklamaya göre söz konusu eserler çarşamba günü Washington'da İç Güvenlik Soruşturma Birimi, perşembe günü ise New York'ta Manhattan Bölge Savcılığı tarafından iki parti halinde Çinli yetkililere teslim edildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Ulusal Kültürel Miras İdaresi Başkanı Rao Quan, eserlerin iadesi dolayısıyla düzenlenen iade törenlerinde eserlerin iade ve teslim belgelerini Çin tarafı adına imzaladı.

ABD kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilip iade edilen eserler arasında, Tianlongshan Mağaraları'ndan çıkarılmış bir Bodhisattva gövdesi heykelinin yanı sıra çeşitli heykeller, Terracotta heykelleri, dinozor iskeleti fosilleri, balık fosilleri ve dinozor yumurtası fosilleri yer alıyor.

Eserlerin iadesini kolaylaştırmak için Çin'in ABD'deki diplomatik ve konsolosluk misyonlarıyla ve ilgili ABD makamlarıyla işbirliği yaptıklarını kaydeden idare, Manhattan Bölge Savcılığı'nın Çin'e daha önce de dört kez kültürel eser iadesinde bulunduğunu belirtti.

Son iadeler, Çin ile ABD arasında Çin'e ait kültürel varlıkların yasadışı ticaretiyle mücadeleye yönelik imzalanan işbirliği anlaşması kapsamında yapıldı. 2009 yılında imzalanan anlaşma, o günden bu yana üç kez yenilendi.

İade dolayısıyla düzenlenen törenlere, Çin'in Washington Büyükelçisi Xie Feng ve New York Başkonsolosu Chen Li'nin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD İç Güvenlik Soruşturma Birimi ve Manhattan Bölge Savcılığı'ndan temsilciler katıldı.

Kaynak: Xinhua
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