Beyaz Saray, Çin yapımı elektrikli araçlara yeni gümrük vergileri getiriyor

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WASHINGTON, 14 Mayıs (Xinhua) -- Beyaz Saray, Çin yapımı elektrikli araçlar, güneş pilleri ve diğer temiz enerji ürünlerinin ithalatına getirdiği yeni gümrük vergilerini açıkladı. Bu korumacı adımın, ABD'nin rekabet gücünü artırma ve karbon emisyonlarını azaltma hedefini tehlikeye atacağına yönelik yaygın bir kanı mevcut.

Plana göre, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergisi yüzde 25'ten yüzde 100'e çıkarılacak. ABD pazarında ithal edilen tüm araçlara uygulanacak yüzde 2,5 ek gümrük vergisiyle birlikte, Çin yapımı elektrikli araçlara uygulanacak toplam vergi yüzde 102,5 gibi hayret verici bir orana ulaşacak.

Yeni açıklanan gümrük vergisi artışının, giderek sertleşen başkanlık seçimi yarışında Biden yönetiminin Çin'e karşı sert görünmek için attığı oldukça sembolik bir adım olduğu düşünülüyor.

İlk olarak 2018 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ve Biden yönetimi tarafından yeniden düzenlenen mevcut vergiler, Çin yapımı araçların ABD otomobil pazarına girmesini etkili şekilde engelliyor.