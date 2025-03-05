ABD, Çinli Siber Casusları Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Çinli Siber Casusları Açıkladı

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını hedef alan bir siber casusluk operasyonu başlattı.

05.03.2025 22:16
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ABD Adalet Bakanlığı, geniş çaplı bir siber casusluk operasyonu kapsamında, ABD ve diğer ülkelerdeki bazı kurumları hedef alan 10 Çinli bilgisayar korsanı ile Çin hükümetine çalışan iki kolluk kuvveti görevlisini tespit ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Halkla İlişkiler Departmanından yapılan yazılı açıklamada, "Adalet Bakanlığı, küresel bilgisayar saldırısı kampanyaları bağlamında 12 Çinli sözleşmeli bilgisayar korsanı ve kolluk kuvveti görevlisini suçlu buldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çin'in Kamu Güvenliği Bakanlığının talimatıyla, Çinli kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat servislerinin, kiralık bilgisayar korsanları aracılığıyla "Çin muhaliflerini bastırmak ve dünya çapındaki çok sayıda kuruluştan veri çalmak" için faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Bakanlık, "kötü niyetli siber aktörlerin" serbest çalışan veya i-Soon isimli bir kurumun personeli olarak hareket ettiğini belirtti.

Açıklamada, Çinli bilgisayar casuslarının, Asya'daki birden fazla hükümetin dışişleri bakanlıklarını gizlice takip ettiği, ABD'de ise Hazine Bakanlığı dahil olmak üzere bazı federal ve eyalet bazında kurumları hedef aldığı vurgulandı.

Ayrıca siber saldırganların ABD'deki büyük bir dini örgüte yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunduğu kaydedilirken, dini kuruluşun adı paylaşılmadı.

Bir teknoloji firması olan i-Soon, Wu Haibo isimli Çinli Üst Yönetici (CEO) tarafından 2010 yılında Çin'in Şangay şehrinde kurulmuştu.

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Ocak 2024'te Münih'te düzenlenen bir konferansta, i-Soon'daki bilgisayar korsanlarının sayısının FBI siber güvenlik personelinden "en az 50'ye bir" oranında fazla olduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA

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