ABD'de 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı - Son Dakika
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ABD'de 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

ICE, sınır güvenliği artırma çalışmaları kapsamında 1 günde 1179 göçmeni gözaltına aldı.

28.01.2025 13:50
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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), sınır güvenliğini artırmak gayesiyle ülke genelinde yürütülen "düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmaları" kapsamında 1 gün içinde toplam 1179 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını bildirdi.

ICE'nin X hesabından yapılan paylaşımda, birden fazla federal ajansın işbirliğiyle, dün, ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan göçmenlerin sayısına yer verildi.

Paylaşıma göre, 1179 kişi ICE yetkililerince gözaltına alınırken, bunun, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana düzensiz göçmenlere karşı günlük olarak kayıtlara geçen en yüksek gözaltı sayısı olduğu da görüldü.

Öte yandan, Amerikan NBC News kanalının elde ettiği verilere dayandırdığı haberde, gözaltına alınan 1179 göçmenden sadece 613'ünün "ağır suç işlediği", geri kalanların ise "şiddet içermeyen suçlular" ya da ABD sınırını "yasa dışı" yollarla geçmek dışında herhangi bir suç işlememiş kişiler olduğu öne sürüldü.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı da almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

Kaynak: AA

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