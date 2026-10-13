ABD'de 12 senatör Trump'a Rusya dizeli yaptırımından geri dönme çağrısı yaptı

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden 12 senatör, ABD Başkanı Donald Trump'a, " Rusya'dan ithal edilen dizele yönelik yaptırımların askıya alınmasına ilişkin anlaşmadan geri dönme" çağrısında bulundu.

Aralarında 6 Cumhuriyetçi ve 6 Demokratın bulunduğu 12 senatör, Başkan Trump'a mektup yazdı.

Mektupta, "(Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9 Ekim'de yaptığınız anlaşma, adil amaçlara ulaşmayacağı gibi Amerikalıların faydasına da olmayacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya kaynaklı dizele yönelik yaptırımları askıya alan lisansın, "savaş makinesini finanse etmek için Putin'e yakıt sağladığı" görüşü dile getirilen mektupta, bu ithalatın ABD'deki akaryakıt fiyatları üzerinde de "çok az" etkisi olacağına işaret edildi.

Mektupta, Rusya'nın elde edeceği gelirleri "Çin, İran ve Kuzey Kore'yle güvenlik işbirliğini ilerletmek için kullanacağı" konusunda uyarıda bulunularak, "yaptırımları askıya alma kararından geri dönülmesi" çağrısı yapıldı.

Trump, yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresinin, başkana, Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.