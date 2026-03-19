ABD'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi
ABD'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören düzenlendi

19.03.2026 00:40
ABD'de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Büyükelçilik binasında yapılan tören, şehitler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'de canlarını vatan için feda eden kahraman Türk askerlerini anarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

Büyükelçi Önal, Türkiye'nin her dönemde barış ve istikrar için adımlar atan ancak gerektiğinde vatan toprağını savunmak için her türlü fedakarlığı da yapan bir ülke olduğunu ifade ederek, bugün Orta Doğu'daki çatışmaların yansımalarına dikkati çekti.

Önal, "Bugün için önemli olan Çanakkale ruhunu yaşamak ve yeni nesillere aktarmaktır. Bölgemizde belki de uzun süre sürebilecek savaşların ve istikrarsızlıkların olduğu bir dönemde bizim Türk milleti olarak içeride ve dışarıda birlik ve bütünlüğümüzü korumamız son derece önem taşımaktadır." diye konuştu.

Askeri Ataşe Tuğgeneral Alpaslan Güldal da yaptığı konuşmada, Çanakkale destanının değerine ve dünya tarihindeki önemine işaret etti.

Tuğgeneral Güldal, Çanakkale Zaferi'ne ilişkin bazı detaylara değinerek, Türk askerinin düşman kuvvetlerine karşı nasıl kahramanca savaştığını anlattı.

Güldal, "Çanakkale Savaşı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olmuş, 'Çanakkale geçilmez' sözünü altın harflerle tarihe yazdırmıştır." ifadesini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı dolayısıyla düzenlenen törene, KKTC ve Azerbaycan büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, medya mensupları ve büyükelçilik çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

