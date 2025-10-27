2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı - Son Dakika
2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı! İçlerinden metal çıktı

27.10.2025 15:41
ABD'de oteller, restoranlar ve kurumlara dağıtılan 2 bin tondan fazla tavuk eti, içeriğinde metal bulunması nedeniyle geri çağrıldı. Geri çağırma işlemi, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan Hormel Foods'a ait tavuk etlerini kapsıyor.

TAVUT ETİNDEN METAL ÇIKTI

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetimi Servisinden yapılan açıklamada, oteller, restoranlar ve kurumlara gönderilen Hormel Foods'a ait tavuk etlerinin geri çağrıldığı belirtildi. 2 bin tondan fazla tavuk etinin çağrılma nedeninin, yapılan incelemelerde firmaya ait bazı tavuk etlerinde metal tespit edilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu çağrının, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan etleri kapsadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Hormel Foods, Sağlık, Güncel, Tarım, Son Dakika

