ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi yapılan anketlerde Demokratlar önde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi yapılan anketlerde Demokratlar önde

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Morning Consult tarafından 31 Ağustos-6 Eylül'de 29 bin 427 kişinin katılımıyla yapılan ankette, Demokratların destek oranı yüzde 46, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 42 olarak ölçüldü Bazı eyaletlerde devam eden seçim bölgelerini yeniden belirleme çalışmaları, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için ihtiyaç duyacağı oy oranını değiştirebilir

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde yapılan kamuoyu araştırmalarının büyük çoğunluğu, Kongre yarışında Demokrat Partinin Cumhuriyetçi Partinin önünde olduğunu gösteriyor.

New York Times (NYT) gazetesi, seçmenlere "Seçimler bugün yapılsa Kongre için hangi partinin adayına oy verirdiniz?" ve "Kongrenin kontrolünün hangi partide olmasını istersiniz?" sorularının yöneltildiği anketlerin sonuçlarını derledi.

ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Morning Consult tarafından 31 Ağustos-6 Eylül'de 29 bin 427 kişinin katılımıyla yapılan ankette, Demokratların destek oranı yüzde 46, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 42 olarak ölçüldü.

İngiliz Financial Times gazetesinin sponsorluğunda, kamuoyu araştırma şirketi Focaldata tarafından 28 Ağustos-2 Eylül'de 1837 kişinin katılımıyla yapılan ankette de Demokratlar yüzde 52, Cumhuriyetçiler ise yüzde 45 destek aldı.

The Economist sponsorluğunda, kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından 28-31 Ağustos'ta 1434 kişinin katılımıyla yapılan ankette, katılımcıların yüzde 46'sının Demokratları, yüzde 40'ının Cumhuriyetçileri desteklediği görüldü.

Öte yandan, Harvard Üniversitesi Amerikan Siyasal Çalışmalar Merkezi sponsorluğunda The Harris Poll anket şirketi tarafından 28-30 Ağustos'ta yapılan ankette, Cumhuriyetçilerin yüzde 51 ile önde olduğu, Demokratların destek oranının yüzde 49'da kaldığı dikkati çekti.

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçime ilişkin son anketlerin çoğu, Demokratların Cumhuriyetçiler karşısında "cüzi bir avantaja" sahip olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, bazı eyaletlerde devam eden seçim bölgelerini yeniden belirleme çalışmaları, Demokratların ve Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu sağlamak için ihtiyaç duyacağı oy oranını değiştirebilir.

ABD'de 3 Kasım ara seçimleri

ABD'nin yasama organı Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senatodaki 35 sandalye için 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimlerde oy kullanılacak.

Temsilciler Meclisindeki üyelerinin temsil ettiği idari bölgelerin sınırlarının belirli partiye siyasi avantaj sağlayacak şekilde yeniden çizilmesi, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında hızla rekabete dönüşerek pek çok eyalete yayıldı.

Birçok eyalet, yeni seçim haritalarını onayladı ve bazı eyaletlerin seçim bölgelerini değiştirmeye yönelik süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ağustos, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi yapılan anketlerde Demokratlar önde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:23:11. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimler öncesi yapılan anketlerde Demokratlar önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement