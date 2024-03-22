ABD'de Anneler, Çocukların Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Yasal Düzenleme İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Anneler, Çocukların Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Yasal Düzenleme İstedi

ABD'nin New York kentinde, Medya Bağımlılığına Karşı Anneler (MAMA) adlı grup, çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı yasal düzenleme talep etmek amacıyla gösteri düzenledi. Facebook'un ana şirketi Meta'nın Manhattan'daki ofisinin önünde toplanan anneler, çocukları ve gençleri çevrim içi tehlikelerden korumak için teknoloji şirketlerine çağrıda bulundu. MAMA'nın kurucusu Julie Scelfo, sosyal medya şirketlerinin bağımlılık yapan algoritmalarıyla çocukları mental olarak riske soktuğunu belirterek, daha güvenli bir dijital dünya yaratılması için yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekti. Gösteriye destek veren New York Eyalet Senatörü Andrew Gounardes ise teknoloji karşıtı olmadıklarını, çocuklar için daha iyi ve güvenli bir dijital dünya istediklerini ifade etti.

22.03.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin New York kentinde, Medya Bağımlılığına Karşı Anneler (MAMA) adlı grup, gösteri düzenleyerek çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı yasal düzenleme istedi.

Facebook'un ana şirketi Meta'nın Manhattan'daki ofisinin önünde toplanan anneler, ellerinde "Çocuklar teknolojiden önce" yazılı pankartlarla büyük teknoloji şirketlerine çağrıda bulundu.

Burada konuşan MAMA'nın kurucusu Julie Scelfo, sosyal medya şirketlerinin bağımlılık yapan algoritma yoluyla para kazanma hırsının çocukları mental olarak büyük riske soktuğunu belirterek, çocukları ve gençleri çevrim içi tehlikelerden korumak için yasal düzenlemeler istedi.

Scelfo, çocukların sağlığının her şeyden önce gelmesi gerektiğine işaret ederek, teknoloji şirketlerine, "Daha fazla kar için çocuklarımızın zamanını sömürmeye derhal son verin." diye seslendi.

2021'de Facebook'ta sahte bir hesap tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu intihar eden 15 yaşındaki Riley Potsdam'ın annesi Mary Rodee da siyasetçilere seslenerek, büyük teknoloji şirketlerine karşı çocukların ve ailelerin korunması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini söyledi.

-"Burada teknoloji düşmanlığı yapmak için toplanmadık"

Gösteriye destek veren New York Eyalet Senatörü Andrew Gounardes de yaptığı konuşmada, teknoloji karşıtı olmadıklarına vurgu yaparak, "Burada teknoloji düşmanlığı yapmak, bu konuda dalgaları denize geri itmek için toplanmadık, bütün istediğimiz çocuklarımız için daha iyi daha güvenli dijital dünya yaratmaktır." dedi.

Gounardes, on yıllardır sosyal medyanın düzenlemesiz ve korunaksız şekilde var olmaya devam ettiğini, bu durumun çocukların akıl sağlığı ve gelişimini etkileyen krizleri her gün artırdığını kaydetti.

Gounardes tarafından eyalet meclisine sunulan "Çocuklar için Bağımlılık Yapıcı Yemleri Durdurma Yasası (SAVE)" adlı yasa tasarısı oylamayı bekliyor. Yasa kabul edilirse, sosyal medya platformlarının, ebeveynlerin izni olmadan 18 yaşından küçük çocuklara yönelik bağımlılık yapıcı algoritmalar kullanmaları yasaklanacak.

Kaynak: AA

New York, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Anneler, Çocukların Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Yasal Düzenleme İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki saldırı sonrası Lavrov ile görüştü
    23:16 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'daki saldırı sonrası Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

  • Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü
    23:12 Bursa'da 6 Yavru Kedinin Başları Kesilerek Öldürüldü

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sitede bulunan sokak kedisi ve yavruları vahşice öldürüldü. Apartman sakinleri, 6 yavrunun boynunun kesildiğini, anne kedinin ise kuyruğunun kesildiğini görünce şok oldu. Polis ekipleri olayı araştırmak için çalışma başlattı.

  • Antalya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı
    23:07 Antalya'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

    Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Tugay Kaya idaresindeki motosiklet, karşıya geçmek isteyen Süleyman Göçeroğlu'na çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Alanya Alaeddin Keykubat Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • CHP Lideri Özel:
    23:05 CHP Lideri Özel: "Oy Alırlarsa Kemerleri Sıktıracak"

    CHP Lideri Özgür Özel, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu, “Bu iktidarın her şeye rağmen oy alması durumunda, emekli bu durumdayken oy veriyor, çiftçi, köylü bu durumdayken oy veriyor, memurlar bu durumdayken oy veriyor, siftahsız esnaf oy veriyor diye düşünüp bundan sonra 4 yıl boyunca kemerleri size sıktırması, acı reçeteleri size içirmesi gündeme gelecektir" uyarısında bulundu.


22:25 ABD, Rusya’daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış ABD, Rusya'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyarmış
22:19 ABD’den Moskova’da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler ABD'den Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk sözler
21:38 Moskova’daki terör saldırısından ilk görüntüler Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar Moskova'daki terör saldırısından ilk görüntüler! Sivillerin üzerine böyle ateş açtılar
21:08 Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı Galler Prensesi Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
20:46 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
17:19 Samsun’da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı Samsun'da 5 çocuk annesi altın hırsızı tutuklandı
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 23:19:48. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de Anneler, Çocukların Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Yasal Düzenleme İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement