ABD'de Anneler, Çocukların Sosyal Medya Bağımlılığına Karşı Yasal Düzenleme İstedi

Güncel

NEW ABD'nin New York kentinde, Medya Bağımlılığına Karşı Anneler (MAMA) adlı grup, gösteri düzenleyerek çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı yasal düzenleme istedi.

Facebook'un ana şirketi Meta'nın Manhattan'daki ofisinin önünde toplanan anneler, ellerinde "Çocuklar teknolojiden önce" yazılı pankartlarla büyük teknoloji şirketlerine çağrıda bulundu.

Burada konuşan MAMA'nın kurucusu Julie Scelfo, sosyal medya şirketlerinin bağımlılık yapan algoritma yoluyla para kazanma hırsının çocukları mental olarak büyük riske soktuğunu belirterek, çocukları ve gençleri çevrim içi tehlikelerden korumak için yasal düzenlemeler istedi.

Scelfo, çocukların sağlığının her şeyden önce gelmesi gerektiğine işaret ederek, teknoloji şirketlerine, "Daha fazla kar için çocuklarımızın zamanını sömürmeye derhal son verin." diye seslendi.

2021'de Facebook'ta sahte bir hesap tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu intihar eden 15 yaşındaki Riley Potsdam'ın annesi Mary Rodee da siyasetçilere seslenerek, büyük teknoloji şirketlerine karşı çocukların ve ailelerin korunması için gerekli önlemleri almaları gerektiğini söyledi.

-"Burada teknoloji düşmanlığı yapmak için toplanmadık"

Gösteriye destek veren New York Eyalet Senatörü Andrew Gounardes de yaptığı konuşmada, teknoloji karşıtı olmadıklarına vurgu yaparak, "Burada teknoloji düşmanlığı yapmak, bu konuda dalgaları denize geri itmek için toplanmadık, bütün istediğimiz çocuklarımız için daha iyi daha güvenli dijital dünya yaratmaktır." dedi.

Gounardes, on yıllardır sosyal medyanın düzenlemesiz ve korunaksız şekilde var olmaya devam ettiğini, bu durumun çocukların akıl sağlığı ve gelişimini etkileyen krizleri her gün artırdığını kaydetti.

Gounardes tarafından eyalet meclisine sunulan "Çocuklar için Bağımlılık Yapıcı Yemleri Durdurma Yasası (SAVE)" adlı yasa tasarısı oylamayı bekliyor. Yasa kabul edilirse, sosyal medya platformlarının, ebeveynlerin izni olmadan 18 yaşından küçük çocuklara yönelik bağımlılık yapıcı algoritmalar kullanmaları yasaklanacak.