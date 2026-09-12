ABD'de aşırı sağcı MEF'in 4 milyondan fazla Müslüman verisi topladığı ortaya çıktı

ABD'de faaliyet gösteren "Orta Doğu Forumu (MEF)" adlı aşırı sağcı düşünce kuruluşunun, yaklaşık 20 yıl boyunca binlerce Müslüman Amerikalı ve Müslüman kuruluş hakkında geniş bir veri tabanı oluşturduğu ortaya çıktı.

Amerikan Huffington Post haber portalının yayımladığı rapora göre, MEF uzun zamandır ABD'de yaşayan Müslüman toplumu hakkında veri topluyor.

1994'te kurulan tartışmalı Orta Doğu Forumu, yaklaşık 20 yıl boyunca, bireylerin kimlik bilgileri, sosyal medya hesapları ve vergi bilgilerinin yanı sıra camiler, okullar, işletmeler ve diğer kuruluşlarla ilgili ayrıntıları da içeren 4 milyondan fazla veriyi derledi.

Veritabanında, Müslümanlarla yakın ilişki içinde olan diğer kişi ve gruplara ait veriler de yer aldı.

Haberde, Huffington Post'un veri tabanı hakkında MEF'e sorular yöneltip bu konuda bir rapor yayımlayacağını belirtmesinin ardından forumun, arşivin varlığını kabul edip açıkladığı aktarıldı.

MEF, söz konusu veri tabanının ortaya çıkması üzerine bu bilgilere akademisyen, gazeteci ve diğer araştırmacıların erişim için başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

Öte yandan MEF Direktörü Gregg Roman, kuruluşun bu arşiv çalışmasını yıl sonuna doğru kamuoyuna zaten duyurmayı planladığını ve daha erken açıklanmasından rahatsız olmadıklarını savundu.

Sivil haklar örgütleri, grubun faaliyetlerinin açıkça Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) hizmet ettiğini ve Müslümanlar hakkında yanlış bilgiler yaymaya çalıştığını vurguluyor.