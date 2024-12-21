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- ABD'de "Azerbaycan Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi

WASHINGTON - ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Azerbaycan Dayanışma Günü ve yeni yıl vesilesiyle bir kutlama etkinliği düzenlendi.

ABD'de Azerbaycan Dayanışma Günü kutlandı. Başkent Washington D.C.'de Dayanışma Günü ve yeni yıl vesilesiyle bir kutlama etkinliği düzenlendi. ABD'de yaşayan Azerbaycanlıların katıldığı etkinlikte, şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başkentte 3'üncüsü düzenlenen etkinlik, Azerbaycan'ın ABD Büyükelçisi Hazer İbrahim'in konuşmasının ardından, Azerbaycan kültürüne ait yemeklerin dağıtılması ve müzik programıyla devam etti.

"Kalplerinizin, ruhlarınızın ve düşüncelerinizin bizimle olduğunu biliyorum"

Azerbaycan'ın ABD Büyükelçisi Hazer İbrahim etkinlikte yaptığı açıklamada, "Hepinizi selamlıyorum. Burada Azerbaycan hakkında tam olarak bilgisi olmayan özel insanlarız. Ama kalplerinizin, ruhlarınızın ve düşüncelerinizin her zaman bizimle olduğunu biliyorum. Bu çok özel günde bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Biliyorsunuz, Azerbaycanlıların dayanışması sadece bir bayram değildir. Bence çok güçlü bir manevi anlamı vardır, bir bağ oluşturur. ve ulusal liderimizin dediği gibi, 'Azerbaycan'ı kucaklamak' ifadesiyle gurur duyuyorum ve bence biz hepimiz bu şekildeyiz" dedi.

Etkinliğe Azerbaycanlı eşi ile katılan ABD'li Liam Riley ise, "Bu akşam Azerbaycan'ın tatil sezonunu kutlamak için buradayız. Çok lezzetli yemekler, çok iyi içecekler ve çok iyi insanlar var. Eşim Azerbaycanlı ve kızım yarı Azerbaycanlı. Bu yüzden burada olmak ve kültürü keşfetmek gerçekten çok eğlenceli. Hep birlikte çok güzel bir zaman geçiriyoruz ve bir sonraki yılı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.