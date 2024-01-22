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ABD'de Biden'ın ismi New Hampshire ön seçimlerinde yer almayacak - Son Dakika
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ABD'de Biden'ın ismi New Hampshire ön seçimlerinde yer almayacak

ABD'de yarın New Hampshire eyaletindeki ön seçimler için geri sayım sürerken, eyaletteki Demokrat Parti yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasındaki seçim takvimi anlaşmazlığı nedeniyle Joe Biden'ın ismi oy pusulalarında yer almayacak. Biden'ın seçim ofisi, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden'ın adının zaten Demokratların adayı olarak yer alacağını kaydetti.

ABD\'de Biden\'ın ismi New Hampshire ön seçimlerinde yer almayacak
22.01.2024 - 21:11,
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ABD'de yarın New Hampshire eyaletindeki ön seçimler için geri sayım sürerken, eyaletteki Demokrat Parti yönetimi ile Demokratik Ulusal Komite (DNC) arasındaki seçim takvimi anlaşmazlığı nedeniyle Joe Biden'ın ismi oy pusulalarında yer almayacak.

ABD'de başkanlık yarışında ön seçim süreci, 23 Ocak Salı günkü New Hampshire ön seçimleriyle devam ediyor.

Hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların aday adaylarının yarışacağı ön seçimler için geri sayım sürerken, Demokratlarda Biden'ın adının oy pusulasında yer almayacak olmasının şaşkınlığı yaşanıyor.

Daha önce New Hampshire'ın seçim takvimindeki yerini değiştirip 3 Şubat'taki Güney Carolina seçimlerinden sonraya koymak üzere hazırlık yapan Demokratik Ulusal Komite'nin planlarını eyaletteki Demokratlar bozdu.

Demokratların ülke genelindeki seçim takvimini düzenleyen DNC, New Hampshire ön seçimlerinin yerini, "seçmen ve oy dağılımı" gerekçesiyle değiştirmek istedi. Biden'ın da desteklediği plana göre bu eyaletteki Demokrat Parti ön seçiminin 6 Şubat'ta yapılmasına karar verildi.

Ancak söz konusu karara eyalet yasalarını gerekçe göstererek karşı çıkan New Hampshire Demokrat Parti yönetimi, eyaletteki ön seçimlerin daha önceden belirlendiği üzere 23 Ocak'ta yapılacağını açıkladı.

Parti kuralları gereği DNC'nin kurallarına göre hareket etmek zorunda olan Biden, eyaletteki bu karar üzerine yarın yapılacak ön seçimlerde isminin yer alması yönünde girişimde bulunmadı. Biden'ın seçim ofisi, 5 Kasım 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden'ın adının zaten Demokratların adayı olarak yer alacağını kaydetti.

ABD Başkanı Biden, yarışa gireceğini açıkladığı günden itibaren Demokratların adayı olarak görülüyor. Herhangi bir şansları bulunmasa da Demokrat Partide ayrıca Minnesota vekili Dean Phillips ile yazar Marianne Williamson'ın isimleri de aday adayı olarak oy pusulalarında bulunuyor.

Cumhuriyetçilerde Trump rahat

Öte yandan Florida Valisi Ron DeSantis'in yarıştan çekilerek kendisine destek olacağını açıklamasının ardından daha da rahatlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti içindeki tek rakibi Nikki Haley ile baş başa kaldı.

Eyaletteki anketlerde yüzde 55 düzeyinde desteğe ulaşan Trump'ın karşısında yüzde 36 civarında destek toplayan Haley, özellikle ılımlı ve bağımsız Cumhuriyetçi seçmen kitlelerinden oy almaya çalışacak.

Ülke geneli anketlerde Cumhuriyetçi seçmen arasında Trump yüzde 66 ile rahat bir şekilde önde gözükürken, Haley ise yüzde 11 civarında bir desteğe sahip durumda.

Kaynak: AA
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