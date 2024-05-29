ABD'de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika
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ABD'de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Youngstown şehrinin merkezindeki binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada bir banka çalışanı hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bina boşaltıldı ve çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

29.05.2024 17:02
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- ABD'de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı

OHIO - ABD'nin Ohio eyaletinde bir bankanın bulunduğu binada meydana gelen şiddetli patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Youngstown şehrinin merkezinde giriş katında bir bankanın bulunduğu binada patlama meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, binadan yoğun duman yükseldiği görüldü. Youngstown İtfaiye Şefi Barry Finley, patlamada bir banka çalışanının hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Finley zemin katın çöktüğünü, ekiplerin gaz sızıntısı olup olmadığını belirlemek için çalıştığını söyledi. Bina boşaltılırken, çevredeki sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Banka, Ohio, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de binada patlama: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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