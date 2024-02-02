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ABD'de bir yolcu gemisinde mide-bağırsak hastalığı salgını - Son Dakika
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ABD'de bir yolcu gemisinde mide-bağırsak hastalığı salgını

ABD\'de bir yolcu gemisinde mide-bağırsak hastalığı salgını

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin raporuna göre, Cunard Cruise Line'a ait Queen Victoria yolcu gemisinde toplam 139 kişi mide-bağırsak hastalığına yakalandı. Hastalığın nedeni henüz bilinmiyor ve gemideki mürettebat temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini arttırdı.

02.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:32
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LOS ANGELES, 2 Şubat (Xinhua) -- ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) Perşembe günü yayımladığı rapora göre, ABD'de bir yolcu gemisinde bulunan toplam 139 kişi bir tür mide-bağırsak hastalığı (gastrointestinal) salgınına yakalandı.

Cunard Cruise Line'a ait "Queen Victoria" yolcu gemisi 12 Şubat'ta Hawaii'ye varmak üzere 22 Ocak'ta Florida'dan yola çıkmıştı.

Geminin 1.824 yolcusundan 123'ü yolculuk sırasında rahatsızlandığını bildirdi. Bu arada gemideki 967 kişilik mürettebattan 16 kişi de hastalandı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bildirdiğine göre bu kişilerde görülen semptomlar arasında ishal ve kusma yer alırken, hastalığın nedeni henüz bilinmiyor.

Salgın karşısında Cunard Cruise Line ve gemideki mürettebat temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini arttırdı ve hasta yolcular ve mürettebat uygun şekilde izole edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Gemi Sanitasyon Programının, geminin salgına müdahale ve sanitasyon prosedürlerinin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere durumu uzaktan izlediği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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