(ANKARA) - ABD'de Chase, Bank of America, Wells Fargo ve Capital One'ın da aralarında bulunduğu bazı bankaların müşterileri, internet ve mobil bankacılık hizmetlerine erişimde sorunlar yaşadı. Kullanıcılar hesap bakiyelerini görüntülemekte ve Zelle üzerinden para transferi yapmakta güçlük çekerken Chase, teknik sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

ABD'de çok sayıda bankanın çevrim içi hizmetlerinde erişim sorunları yaşandığı bildirildi. Kesinti takip platformu Downdetector'ın verilerine göre, Türkiye saatiyle 18.00 sıralarında Chase, US Bank, Wells Fargo ve Capital One gibi bankaların hizmetlerine ilişkin kullanıcı şikayetleri artmaya başladı.

Kullanıcılar, internet bankacılığına giriş yapamadıklarını ve hesap bakiyelerini görüntüleyemediklerini bildirdi. ABD'deki banka hesapları arasında para gönderilmesini sağlayan Zelle ödeme sisteminde de transfer sorunları yaşandığı aktarıldı.

CHASE: TEKNİK SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Chase'in sosyal medya platformu X'teki müşteri destek hesabından yapılan açıklamada, "Özür dileriz, şu anda internet bankacılığıyla ilgili bir sorunu çözmek için çalışıyoruz. Yaşanan aksaklık için üzgünüz, sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.

Bankanın mobil uygulamasında da bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamadığına ilişkin uyarı yayımlandı.

"MÜŞTERİLERİMİZ HESAPLARINA VE PARALARINA ERİŞEBİLİYOR"

Chase sözcüsü, teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanmasının normalden uzun sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Teknik bir sorun nedeniyle bazı işlemlerin tamamlanması normalden daha uzun sürüyor ancak müşterilerimiz hesaplarına ve fonlarına hala erişebiliyorlar. Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışıyoruz."