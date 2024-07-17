ABD'de Çinli İş İnsanı 1 Milyar Dolar Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu

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ABD'de yaşayan Çinli iş insanı Guo Wengui, internetteki takipçilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırmaktan suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, Guo, ABD'de dün hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle hakim karşına çıktı.

Mahkeme, Guo'nun elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarını kapsayan 12 suçlamanın 9'unda suçlu olduğuna hükmetti.

Savcılar, Guo'nun 2018-2023 yıllarında internetteki takipçilerinden yatırım amacıyla 1 milyar dolardan fazla para topladığını aktardı.

Tutuklu yargılanan Guo hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanması, 19 Kasım'daki celseye ertelendi.

Çin Komünist Partisine (ÇKP) muhalif açıklamalarıyla bilinen Guo, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile bağlarıyla da öne çıkıyordu.

Ne olmuştu?

ABD Adalet Bakanlığı, Mart 2023'te Çinli bir iş insanı Guo'nun, en az 1 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Guo, kendisine ve yakın akrabalarına 50 bin metrekarelik bir malikane, 3,5 milyon dolarlık Ferrari ve hatta 36 bin dolarlık iki yatak satın almak da dahil olmak üzere, çaldığı parayla ceplerini doldurmakla ve 37 milyon dolarlık lüks bir yatı finanse etmekle suçlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Bakanlık, Guo'ya ait 21 banka hesabında bulunan 634 milyon dolarına ve lüks araçlarına el konulduğunu da bildirmişti.