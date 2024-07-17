ABD'de Çinli İş İnsanı 1 Milyar Dolar Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Çinli İş İnsanı 1 Milyar Dolar Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu

ABD'de yaşayan Çinli iş insanı Guo Wengui, internetteki takipçilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırmaktan suçlu bulundu. Mahkeme, Guo'nun elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarını kapsayan 12 suçlamanın 9'unda suçlu olduğuna hükmetti. Tutuklu yargılanan Guo hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanması, 19 Kasım'daki celseye ertelendi.

17.07.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yaşayan Çinli iş insanı Guo Wengui, internetteki takipçilerini 1 milyar dolardan fazla dolandırmaktan suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, Guo, ABD'de dün hakkındaki dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle hakim karşına çıktı.

Mahkeme, Guo'nun elektronik dolandırıcılık, menkul kıymetler dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama iddialarını kapsayan 12 suçlamanın 9'unda suçlu olduğuna hükmetti.

Savcılar, Guo'nun 2018-2023 yıllarında internetteki takipçilerinden yatırım amacıyla 1 milyar dolardan fazla para topladığını aktardı.

Tutuklu yargılanan Guo hakkındaki mahkumiyet kararının açıklanması, 19 Kasım'daki celseye ertelendi.

Çin Komünist Partisine (ÇKP) muhalif açıklamalarıyla bilinen Guo, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ile bağlarıyla da öne çıkıyordu.

Ne olmuştu?

ABD Adalet Bakanlığı, Mart 2023'te Çinli bir iş insanı Guo'nun, en az 1 milyar dolarlık dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, "Guo, kendisine ve yakın akrabalarına 50 bin metrekarelik bir malikane, 3,5 milyon dolarlık Ferrari ve hatta 36 bin dolarlık iki yatak satın almak da dahil olmak üzere, çaldığı parayla ceplerini doldurmakla ve 37 milyon dolarlık lüks bir yatı finanse etmekle suçlanıyor." ifadesine yer verilmişti.

Bakanlık, Guo'ya ait 21 banka hesabında bulunan 634 milyon dolarına ve lüks araçlarına el konulduğunu da bildirmişti.

Kaynak: AA

Banka, Çin, Mahkeme, Dolandırıcılık, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Çinli İş İnsanı 1 Milyar Dolar Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Sarıgül’den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım Sarıgül'den yeni mesaj: 50 yıllık siyasi hayatımda çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir kahpelikle karşılaşmadım
11:02 Antalya’da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu
10:40 Deprem davalarında bir ilk Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek Deprem davalarında bir ilk! Soruşturma izni verildi, 3 kamu görevlisi hesap verecek
10:15 Yunan bakan Türkiye’yi hedef aldı, MSB’de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu
08:47 Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak
12:04 Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor Real Madrid, Mbappe’ye resmen servet ödeyecek Saatte 123 bin 875 lira kazanıyor! Real Madrid, Mbappe'ye resmen servet ödeyecek
11:34 Peru’da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı Peru'da yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 29 ölü, 13 yaralı
11:30 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
11:27 Atladı uçağına gitti Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri’yi getiriyor Atladı uçağına gitti! Acun Ilıcalı Youssef En-Nesyri'yi getiriyor
11:04 Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu Asansör bakımı yapan işçiler, çatı katında erkek cesedi buldu
10:56 Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonu yakınında bıçaklı şüphelinin polis tarafından öldürüldüğü anlara ait görüntüler yayınlandı
10:55 Herkes onu konuşuyor Melissa Vargas’ın son halini görenler tanıyamıyor Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor
10:45 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 12:37:54. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Çinli İş İnsanı 1 Milyar Dolar Dolandırıcılıktan Suçlu Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement