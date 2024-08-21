ABD'de Çocuğuna Nafaka Ödememek İçin Ölü Kayıt Sistemini Hackleyen Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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ABD'de Çocuğuna Nafaka Ödememek İçin Ölü Kayıt Sistemini Hackleyen Kişiye Hapis Cezası

ABD'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini hackleyerek sahte belge hazırlayan kişiye yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi. Kişi, başka bir doktorun kullanıcı adı ve şifresini çalarak ölü kayıt sistemine giriş yapmış ve kendisi için ölüm belgesi düzenlemiştir.

21.08.2024 10:46
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ABD'de çocuğuna nafaka ödememek için ölü kayıt sistemini "hackleyerek" hazırladığı sahte belgeyle kendisini ölmüş gibi gösteren kişiye, yaklaşık 7 yıl hapis cezası verildi.

Kentucky Savcılık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adı ve şifresini çaldı.

Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giriş yapan Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümet veri tabanında kendini "ölü bir kişi" olarak gösterdiğini kabul ederek bunu, "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

Farklı eyaletlerdeki ölü kayıt sistemlerini, özel iş ve kamu ağlarını da "hackleyen" Kipf, bu ağlara erişim bilgilerini başkalarına satmaya da çalıştı.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve ağır kimlik hırsızlığı" suçlarından yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Suç, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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