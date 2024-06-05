ABD'de Columbia Üniversitesi Hukuk Dergisi İsrail'i Eleştiren Makale Yüzünden Kapatıldı - Son Dakika
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ABD'de Columbia Üniversitesi Hukuk Dergisi İsrail'i Eleştiren Makale Yüzünden Kapatıldı

ABD\'de Columbia Üniversitesi Hukuk Dergisi İsrail\'i Eleştiren Makale Yüzünden Kapatıldı

Columbia Law Review dergisi, İsrail'i eleştiren bir makalenin yayımlanmasının ardından derginin internet sitesinin kapatıldığını duyurdu. Derginin editörleri, makalenin yayımlanmasını durdurmaları için yönetim kurulu tarafından baskı yapıldığını belirtti. Columbia Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan yönetim kurulu, derginin internet sitesini erişime kapattı. Makalenin yazarı ise olayı ABD'deki üniversite kampüslerindeki otoriter baskının bir parçası olarak değerlendirdi.

05.06.2024 10:21
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NEW ABD'de Columbia Üniversitesinde öğrencilerin editörlüğünde hazırlanan hukuk dergisi Columbia Law Review'da Nekbe ile ilgili İsrail'i eleştiren bir makale yayımlanmasının ardından derginin internet sitesi kapatıldı.

Columbia Law Review dergisinin editörleri, Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde doktora öğrencisi Filistinli Rabea Eghbariah'ın kaleme aldığı ve İsrail'in Gazze'de soykırım yapmakla suçlandığı makalenin yayımlanmasını durdurmaları için derginin yönetim kurulu tarafından kendilerine baskı yapıldığını belirtti.

Editörlerin makeleyi yayımlaması üzerine ise Columbia Üniversitesi hukuk fakültesi öğretim üyeleri ve mezunlarından oluşan yönetim kurulu, derginin internet sitesini erişime kapattı.

Yönetim kurulunca derginin editörlerine gönderilen ve AP ile de paylaşılan mektupta, "Hukuki Bir Kavram Olarak Nekbe'ye Doğru" başlıklı makalenin "Law Review'da makaleler için olağan inceleme sürecinden geçmemesinden ve özellikle bazı editörlerin makalenin varlığından haberdar olmamasından dolayı endişe duydukları" belirtildi.

Mektupta, "Editörlerin makaleyi incelemesi ve Law Review dergisinin sürecin nasıl ilerleyeceğine karar vermesi için derginin internet sitesini geçici olarak askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

Derginin editörlerinden Sohum Pal, kurulun, derginin sitesini kapatma kararını "içerik endişesi" nedeniyle aldığını ve makalenin inceleme sürecinden geçmemesi fikrinin "yalan" olduğunu ifade etti.

Makalenin yazarı Eghbariah, konuya ilişkin mesajında, sitenin kapatılmasının "ABD'deki üniversite kampüslerinde görülen geniş ölçekli otoriter baskının küçük bir parçası" olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'deki "The Harvard Law Review" adlı derginin de 24 Kasım 2023'te Eghbariah'tan talep ettiği, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'deki durumu ele alan makaleyi yayımlamama kararı aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Columbia Üniversitesi Hukuk Dergisi İsrail'i Eleştiren Makale Yüzünden Kapatıldı - Son Dakika

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