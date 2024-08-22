ABD'de Demokrat Parti Kongresi Sırasında Gazze Protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Demokrat Parti Kongresi Sırasında Gazze Protestosu

ABD\'de Demokrat Parti Kongresi Sırasında Gazze Protestosu

ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

22.08.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Chicago kentinde Demokrat Parti Kongresi devam ederken, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah desteğinin son bulmasını talep eden binlerce gösterici kongrenin yapıldığı bölgeye yürüdü.

Chicago'da pazartesi günü başlayan Demokrat Parti Kongresi boyunca ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini talep eden grupların gösterileri devam ediyor.

"Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu" çatısı altında toplanan onlarca sivil toplum örgütüne mensup binlerce kişi, Gazze'de acil ateşkes ve ABD'nin İsrail'e silah yardımlarının son bulması için yürüdü.

Şehrin merkezindeki Union Park'ta buluşan göstericiler, bir süre slogan attıktan sonra Demokrat Parti Kongresinin yapıldığı United Center adlı merkeze doğru yürüdü.

"Gazze'de hemen ateşkes", "Filistin'e özgürlük" ve "Soykırımı durdurun" şeklinde sloganlar atan göstericiler, ellerinde Biden yönetimine Gazze konusunda çeşitli mesajlar gönderen pankartlar taşıdılar.

Dünkü eylemde göstericilere sert müdahale eden Chicago polisi ise göstericilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı ve göstericilerin kongrenin yapıldığı alana yaklaşmasına izin vermedi.

"Biden yönetimi, Gazze'deki suça ortak"

Chicago Filistin İçin Adalet Koalisyonu Sözcüsü Hatem Abudayyeh, AA muhabirine gösteriyle ilgili duygu ve düşüncelerini aktardı.

Abudayyeh, demokratların kongresinin yapılıyor olmasına karşın asıl heyecan ve duygunun Chicago sokaklarında olduğunu ve insanların Gazze konusundaki hassasiyetlerini ortaya koyduğunu belirtti.

Gösterilere farklı toplumsal kesimlere mensup birçok kişinin katıldığına dikkat çeken Abudayyeh, "Sosyal adalet talep eden bu organizasyonlar tek bir sesle 'Özgür Filistin', 'Soykırımı durdurun' ve 'ABD İsrail'e silah göndermeyi durdursun' dediler. Bu önemli bir başarıdır." şeklinde konuştu.

Abudayyeh, "Demokrat Parti liderlerine mesajımı açık ve net: Siz de bu suça ortaksınız, bundan sorumlusunuz. 40 binden fazla Filistinli öldürüldü, belki daha fazlası da öldürülecek. Bu insanların kanı onların elinde. Biden İsrail'e para ve silah musluklarını hemen kapatabilir. ABD bunu yapabilme gücüne sahip. Eğer bu güce sahipseniz ve bunu yapmıyorsanız o zaman siz de bu suça ortaksınız, burada sorumlusunuz." dedi.

Savaş karşıtı Codepink hareketine mensup bir gösterici ise Gazze'deki insanlara destek olmak için bu gösterilere katıldıklarını ve bu dayanışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Filistin asıllı Noura Ibrahim adlı bir diğer gösterici ise ABD'nin derhal İsrail'e silah ambargosu uygulaması ve Gazze'de acil ateşkes için adım atması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Demokrat Parti, Chicago, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Demokrat Parti Kongresi Sırasında Gazze Protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:53 Pompada fiyatlar yine değişiyor Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak Pompada fiyatlar yine değişiyor! Benzine yapılacak indirim araç sahiplerine nefes aldıracak
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
09:17 Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Düğününe 15 gün kala kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
20:14 Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti Abdullah Avcı’dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı Elendikten sonra istifası bile gündeme gelmişti! Abdullah Avcı'dan çok konuşulacak Rapid Wien itirafı
19:17 İlkay’dan sonra bir veda daha Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı İlkay'dan sonra bir veda daha! Manuel Neuer, Almanya Milli Takımı'nı bıraktı
18:31 Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu Başıboş sokak köpekleri ağıla saldırdı: 19 koyun telef oldu
18:16 Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam Hamile kadın tekme tokat dövülürken neden umursamadığı ortaya çıktı: Kızıma vursa dahi hiçbir şey yapamam
18:03 Nuri Şahin’in başı dertte Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor Nuri Şahin'in başı dertte! Dortmund taraftarları, eşi benzeri görülmemiş bir protestoya hazırlanıyor
17:52 Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı Bahçeli: DEM milletvekillerinin maaşı kesilerek şehit ailelerine aktarılmalı
17:48 Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli Nöroloji Uzmanı Oğuzhan Onultan: Maymun çiçeği covid kadar ölümcül değil, ancak dikkat edilmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 13:24:15. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'de Demokrat Parti Kongresi Sırasında Gazze Protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement