ABD'de Demokratlar, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi için çağrıda bulundu - Son Dakika
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ABD'de Demokratlar, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi için çağrıda bulundu

ABD'de 6 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi ve bir Demokrat senatör, ABD Başkanı ve Demokrat Partinin başkan adayı Joe Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulundu. Mektupta, Biden'ın yaş ve sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmesi gerektiği belirtildi. Bu çağrıyla birlikte Biden'a başkanlık adaylığından çekilmesi için çağrıda bulunan Demokrat Partili Kongre üyesi sayısı 31'e yükseldi.

19.07.2024 22:05
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ABD'de 6 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi ile bir Demokrat senatör, ABD Başkanı ve Demokrat Partinin başkan adayı Joe Biden'a, 5 Kasım'daki başkanlık yarışından çekilmesi için çağrıda bulundu.

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Texas eyaletinden Marc Veasey, Wisconsin eyaletinden Mark Pocan, Illinois eyaletinden Jesus Garcia ve California eyaletinden Jared Huffman, Biden'a mektup yolladı.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı münazaranın ardından Başkanın zihinsel ve fiziksel sağlına ilişkin sorgulama süreci devam ederken, 4 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi, mektupta, Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi gerektiğini belirtti.

"Şimdi bayrağı yeni Demokrat liderlere devretme zamanı." ifadesine yer verilen mektupta, şunlar kaydedildi:

"Yaşın ve sağlığına dair kamuoyunun yaygın endişelerinin, kazanılması gerekilen bir kampanyayı tehlikeye attığı gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Bu algılar belki adil değil ancak geçen ayki münazara sonrasında arttı ve artık değişmeleri pek mümkün görünmüyor. Bu durumda yapılması gereken en sorumlu ve vatansever davranış, partiyi Beyaz Saray'dan yönetmeye devam ederken adaylıktan çekilmendir."

California eyaletinden bir diğer Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Zoe Lofgren, Biden'a gönderdiği mektupta, adaylığının Beyaz Saray'ı kaybetme yönünde ve Temsilciler Meclisi ile Senato yarışlarını muhtemelen kötü etkileyecek şekilde ilerlediğini kaydederek, "seçimlerde Trump'ı yenecek başka bir Demokrat adaya fırsat tanımak için" adaylıktan çekilmesini tavsiye etti.

Ohio eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Greg Landsman da yaptığı yazılı açıklamayla, Biden'ın adaylıktan çekilmesine yönelik çağrılara katıldı. Landsman, "Başkan Biden'ın kenara çekilmesinin, Donald Trump'a karşı güvenilir ve tutarlı bir şekilde Amerika'nın geleceğini savunabilecek yeni bir lideri aday göstermemizin zamanı geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, New Mexico eyaletinden Demokrat Senatör Martin Heinrich, yaptığı yazılı açıklamada, "Yarıştan çekilip çekilmemesi tamamen Başkan Biden'a kalmış bir karar. Ben, adaylıktan çekilmesinin ülkemizin yararına olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Böylece Biden'a başkanlık adaylığından çekilmesi için çağrıda bulunan Demokrat Partili Kongre üyesi sayısı 31'e yükseldi.

Kaynak: AA

Joe Biden, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Demokratlar, Biden'a başkanlık yarışından çekilmesi için çağrıda bulundu - Son Dakika

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