ABD'de Demokratların Senato çoğunluğu için 4 sandalye kazanması gerekiyor

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde, Senatoda çoğunluğun hangi partide olacağını belirleyebilecek kritik eyaletlerde seçim yarışı yoğunlaşıyor.

ABD genelindeki seçmenler, Kongre'nin yapısını yeniden şekillendirebilecek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresinin son iki yılında yasama gündemini ilerletme kapasitesini belirleyecek ara seçimler için 3 Kasım'da sandık başına gidecek.

Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile Senato'daki 100 sandalyeden 35'i için seçim yapılacak.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlere göre, hem Temsilciler Meclisinde hem de Senatoda Demokratlar avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senatoda çoğunluğu çekişmeli eyaletlerdeki yarışlar belirleyecek

Senato'da Cumhuriyetçilerin 53 sandalyesi bulunurken, Demokratlarla birlikte hareket eden iki bağımsız üyenin de yer aldığı muhalefet blokunun toplam 47 sandalyesi bulunuyor.

Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edebilmesi için net 4 sandalye kazanması gerekiyor.

Ülke genelinde ve eyaletler düzeyinde yapılan anketleri derleyen RealClearPolitics (RCP) platformunun güncel değerlendirmesine göre, 9 eyaletteki yarış başa baş devam ediyor.

Senatoda çoğunluğun belirlenmesinde Michigan, Texas, Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Nebraska, Ohio ve South Carolina'daki çekişmeli yarışlar kritik rol oynayacak.

Michigan'daki Senato yarışında Müslüman aday El-Sayed öne çıkıyor

Çekişmeli eyaletlerden Michigan'da Mısır asıllı Demokrat Abdul El-Sayed ile eski Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Mike Rogers yarışıyor.

CNN/SSRS tarafından 20-27 Ekim tarihlerinde yapılan ankete göre, El-Sayed, yüzde 49'luk destekle yüzde 42'de kalan rakibi Rogers'ın 7 puan önünde yer aldı.

Bu yarış, eski bir halk sağlığı yetkilisi olan El-Sayed'in kazanması halinde ABD Senatosuna seçilecek ilk Müslüman olacak olması nedeniyle dikkati çekiyor.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendiren El-Sayed, İsrail'e sağlanan kaynakların, ABD'de sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına yönlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, El-Sayed'i "terörist sempatizanı" ve "cihatçı" olmakla suçlamış, kendisinden "Muhammed El-Sayed" diye söz ederek Müslüman kimliği üzerinden hedef almıştı.

Cumhuriyetçilerin kalesi Texas'ta Demokrat aday önde

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Texas'ta, emekliye ayrılacak Senatör John Cornyn'in koltuğu için Demokrat James Talarico ile Cumhuriyetçi Ken Paxton yarışıyor.

Güncel CNN/SSRS anketine göre, Talarico yüzde 49'luk destekle yüzde 43'te kalan Paxton'ın önünde yer alıyor.

Demokratların 1988'den bu yana Senato seçimi kazanamadığı eyalette Talarico, Latin kökenli seçmenlerin yüzde 63'ünün desteğini alıyor. Demokratların Texas'ta bu koltuğu kazanması büyük bir sürpriz olarak görülüyor.

Öte yandan milyarder iş insanı Elon Musk, Paxton'ın seçim kampanyasını destekleyen Cumhuriyetçi bir siyasi komiteye 158 milyon dolar bağışladı.

Maine'de başa baş yarış

Maine eyaletinde beş dönemdir görev yapan Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, eyalet Senatosunun eski Başkanı Demokrat Troy Jackson ile yarışıyor.

CNN/SSRS anketine göre, Jackson yüzde 49, Collins ise yüzde 45 destek alırken, iki aday arasındaki yarış başa baş sürüyor. Marist tarafından yayımlanan ankette de Jackson yüzde 49, Collins ise yüzde 47 destekle birbirine yakın sonuçlar elde etti.

Collins, merkezdeki siyasi konumu sayesinde Maine'e önemli ekonomik kazanımlar sağladığını savunurken, Jackson ise rakibinin büyük ölçüde Trump'ın politikalarını desteklediğini öne sürüyor.

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Kansas'ta yarış çekişmeli

1932'den bu yana Demokrat bir senatör seçmeyen Kansas'ta, Cumhuriyetçi Senatör Roger Marshall ile Demokrat aday Adam Hamilton yarışıyor.

CNN/SSRS anketine göre, Hamilton yüzde 49, Marshall ise yüzde 45 destek alırken, Demokrat adayı destekleyenlerin yüzde 59'u tercihlerinde Marshall'a yönelik olumsuz görüşlerinin etkili olduğunu belirtiyor.

InsiderAdvantage'ın ekim ortasında yaptığı ankette Marshall yüzde 48, Hamilton yüzde 47 destek alırken, YouGov anketinde Hamilton yüzde 48'e karşı yüzde 45 ile önde yer aldı.

Alaska'da Demokrat aday Cumhuriyetçilerin üstünlüğünü zorluyor

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Alaska'da, Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile eski Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Mary Peltola yarışıyor.

Data for Progress anketinde Peltola yüzde 47, Sullivan yüzde 44 destek alırken, Public Policy Polling anketinde de Peltola, Sullivan'ın yüzde 47'sine karşı yüzde 48 ile önde yer aldı.

Seçmenlerin adayları tercih sırasına göre oyladığı eyalette, İran savaşının ardından artan akaryakıt fiyatlarının da seçmen tercihlerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Ohio'da eski Senatör Brown kaybettiği koltuğu geri almak istiyor

Ohio'da 2024 seçimlerinde koltuğunu kaybeden eski Demokrat Senatör Sherrod Brown, Başkan Yardımcısı JD Vance'in yerine atanan Cumhuriyetçi Senatör Jon Husted ile yarışıyor.

Suffolk Üniversitesi anketine göre, Brown yüzde 47, Husted ise yüzde 44 destek alırken, Fox News anketinde de Brown, Husted'ın yüzde 47 oranına karşı yüzde 52 ile önde yer aldı.

Brown, seçim kampanyasında hayat pahalılığı ve veri merkezlerinin yaygınlaşmasına karşı çıkışını öne çıkarırken, Husted ise Demokratların enerji ve göç politikalarını eleştiriyor.

South Carolina'da iki adaya anketlerde eşit destek

1998'den bu yana Demokrat bir senatör seçmeyen South Carolina'da, temmuzda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham ile Demokrat Annie Andrews yarışıyor.

New York Times/Siena anketine göre, Graham ve Andrews yüzde 48'er destekle eşit seviyede bulunuyor.

Trump'ın desteğini alan Graham göç ve kürtaj konularında katı politikaları savunurken, çocuk doktoru Andrews sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve ilaç fiyatlarının düşürülmesini vadediyor.

Iowa'da ekonomik sorunlar Senato yarışının gündeminde

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Ashley Hinson, Cumhuriyetçi Senatör Joni Ernst'in boşalacak koltuğu için Demokrat eyalet milletvekili Josh Turek ile yarışıyor.

InsiderAdvantage tarafından 21-22 Ekim tarihlerinde 1200 muhtemel seçmenle yapılan ankette, Hinson'ın yüzde 47, Turek'in ise yüzde 45 oranında oy aldığı görüldü.

Marist tarafından 8-11 Ekim tarihlerinde muhtemel seçmenlerle gerçekleştirilen başka bir ankette ise Turek'in yüzde 48, Hinson'ın yüzde 45 oranında oy aldığı ortaya kondu.

Iowa'da çiftçiler önemli bir seçmen kitlesini oluşturuyor.

İki yıl önce Trump'ı destekleyen pek çok kişi, gümrük vergilerinin ve yüksek yakıt fiyatlarının bütçeleri üzerindeki olumsuz etkisinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getiriyor.

Nebraska'da bağımsız aday Cumhuriyetçi senatörle yarışıyor

Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu Nebraska'da, Senatör Pete Ricketts ile bağımsız aday Dan Osborn yarışıyor.

The Hill/Decision Desk HQ'nun 29 Ekim tarihli anket ortalamasına göre, Ricketts yüzde 47, Osborn ise yüzde 46,3 destek alıyor.

2024'teki Senato seçimlerini az farkla kaybeden Osborn, bu kez Demokrat adayın bulunmadığı yarışta Cumhuriyetçi rakibiyle karşı karşıya geliyor.