ABD'de eski Amazon çalışanları, hamile işçilere ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle dava açtı

NEW ABD'de eski Amazon çalışanları, hamile depo işçilerine yönelik yasaya aykırı uygulama yapıldığı iddiasıyla açtıkları davada şirket yetkililerini suçladı.

Eski Amazon depo çalışanlarından oluşan bir grup, şirketi hamile çalışanlara karşı sistematik ayrımcılık yapmakla suçlayarak dava açtı.

Dava dosyasında, hamile çalışanlara "temel olanakların sağlanmadığı", bazı hastane ziyaretleri için izin isteyen çalışanların veya ihtiyaç molası alan bebekli annelerin cezalandırıldıkları iddia edildi.

New York'taki bir federal mahkemede görülen davada dört kadın Amazon'u, 2022 Hamile Çalışanların Adil Muamele Yasası'nı ihlal etmekle suçlayarak ülke çapında toplu dava açma önerisinde bulundu.

Diğer taraftan, Amazon tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar reddedilirken, dava dilekçesindeki olayların anlatımının yanlış olduğu öne sürüldü.

Davacılar, Amazon deposundaki yöneticilerin hamile bir çalışana tabure sağlamayı veya tuvalet molası vermeyi reddederek federal yasayı ihlal etmekle suçladı.

2022 Hamile Çalışanların Adil Muamele Yasası, ABD Kongresi tarafından iki partinin de desteğiyle kabul edilmiş ve Haziran 2023'te yürürlüğe girmişti.

Bu yasa, 15 veya daha fazla çalışanı olan işverenlerin hamilelik ve doğumla ilgili tıbbi durumlar için "makul bir düzenleme" sağlamasını gerektiriyor.