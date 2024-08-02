ABD'de Filistin yanlısı protestolarda gözaltına alınan öğrenciler yasal belirsizlikle karşı karşıya

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ABD'de onlarca üniversiteye yayılan Filistin yanlısı protestolarda gözaltına alınan 3 bin 200'den fazla öğrencinin büyük kısmının haklarında açılan davalarla ilgili yasal belirsizlikten muzdarip oldukları bildirildi.

Columbia Üniversitesinde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan Filistin'e destek gösterilerinde sadece ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200'den fazla kişi gözaltına alındı.

ABD basınındaki haberlere göre, gözaltına alınan öğrencilerden birçoğu hakkında açılan davalar henüz sonuçlanmadı.

Bazı öğrenciler kararlılıklarını koruyor ve sonuçlarını bilseler bile protesto için aynı kararı vereceklerini söylüyor. Diğerleri ise gözaltına alınmalarının ardından üniversiteye devam edip etmeyecekleri konusunda şüphe yaşıyor.

Massachusetts Üniversitesinde Filistin yanlısı protestoda gözaltına alınan Annie McGrew, iki duruşma arasında adeta mekik dokuyor. Biri mahkemede karşı karşıya olduğu kabahat suçlamaları için, diğeri ise üniversitenin davranış kurallarını ihlal ettiği için.

Bu durum, yüksek lisans öğrencisi McGrew'in ekonomi alanındaki tezini bitirmek için çalışmasını engelledi.

McGrew, "Gözaltına alınmamdan bu yana benim için gerçekten zor birkaç ay oldu." dedi.

Öğrencilerden Valencia Alvarez de 27 Nisan'da Washington Üniversitesinde yarım günden az süren protesto nedeniyle kendisi ve diğer 99 kişinin karşılaşabileceği olası suçlamalardan ne tür bir sonuç çıkacağını bekliyor.

Sosyal adalet ve toplum örgütlenmesi alanlarına yönelmeyi uman Alvarez, protestolara katıldığı için pişmanlık duymadığını söylüyor.

ABD'deki Columbia Üniversitesinde nisan ortasında başlayan Filistin'e destek gösterileri, dünyanın birçok ülkesine yayılmıştı.