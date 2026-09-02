ABD'de genç yetişkinlerin yüzde 70'i ülkenin gidişatından gurur duymuyor - Son Dakika
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ABD'de genç yetişkinlerin yüzde 70'i ülkenin gidişatından gurur duymuyor

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Amerikan Üniversitesi Sine Politika ve Siyaset Enstitüsü tarafından yapılan ankete göre, 18-34 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 70'i ABD'nin gidişatından gurur duymadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 71'i ülkenin mevcut durumundan memnun değilken, yüzde 59'u ise ABD'nin geçmişteki halinden gurur duyduğunu belirtti.

ABD'de yapılan ankete göre yetişkin katılımcıların yüzde 70'i ülkenin "gidişatından gurur duymadığını" ifade etti.

Amerikan Üniversitesinin Sine Politika ve Siyaset Enstitüsü, 23 Temmuz-1 Ağustos döneminde, 18-34 yaşlarındaki 1031 yetişkin katılımcının yer aldığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 70'i ABD'nin bir ülke olarak "gidişatından gurur duymadığını" belirtirken yüzde 30'u gidişattan memnun olduklarını aktardı.

Aynı şekilde katılımcıların yüzde 71'i ülkenin "şu anki durumundan gurur duymadığını" ifade ederken yüzde 29'u bu durumdan hoşnut olduğunu kaydetti.

Katılımcıların yüzde 59'u ABD'nin "geçmişteki halinden gurur duyduğunu" dile getirirken yüzde 41'i geçmişten gurur duymadığını belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de genç yetişkinlerin yüzde 70'i ülkenin gidişatından gurur duymuyor - Son Dakika

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