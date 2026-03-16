Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de Gençler İçin İsrail Olumsuzluğu Arttı

16.03.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir ankete göre, ABD'de 35 yaş altı seçmenlerin %63'ü İsrail'e olumsuz bakıyor.

ABD'de yapılan anket, seçmenler arasında İsrail'e yönelik olumsuz düşüncelerin son yıllarda arttığını ve 35 yaş altı katılımcıların yüzde 63'ünün İsrail'e yönelik "olumsuz" düşüncelere sahip olduğunu gösterdi.

NBC News televizyonunun, ABD'de 1000 kayıtlı seçmenle 27 Şubat-3 Mart'ta yaptığı ankette, katılımcılara İsrail'e ilişkin görüşleri soruldu.

Anket sonucunda, seçmenlerin Filistin'e ve İsrail'e yönelik düşüncelerinin son yıllarda önemli değişimler geçirdiği görüldü.

Kanalın 2013'te yaptığı bir ankette katılımcıların yüzde 13'ü İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" belirtirken, son yapılan ankette bu oran yüzde 39'a çıktı.

Yıllar içerisinde Filistin'e yönelik sempatinin ise özellikle gençlerde ve Demokrat Parti seçmenlerinde arttığı ortaya kondu.

2023'teki bir ankette 35 yaş altı katılımcıların yüzde 37'si İsrail hakkında "olumsuz" düşüncelere sahipken, bu oran güncel ankette yüzde 63'e yükseldi.

İsrail'e karşı Filistin'e "sempati duyduğunu" söyleyen Demokratların oranının 2013'te yüzde 18, son ankette ise yüzde 67 olduğu gözlemlendi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 00:12:19. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.