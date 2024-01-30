ABD\'de gençler İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını soykırım suçu olarak görüyor

ABD'de her gün daha çok sayıda genç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "soykırım suçu" olduğunu düşündüğünü belirterek, Biden yönetimini Gazze'de "ateşkese" destek vermeye davet ediyor.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin geçen hafta yayımlanan anketi, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığını düşündüğünü gösterdi.

Bu ankette 18-29 yaş aralığındaki gençlerin, diğer yaş gruplarına kıyasla "soykırım işlendiğine dair inancının" daha yüksek olduğu görüldü.

AA muhabiri, bu anketin ardından ABD'nin başkenti Washington'daki American University'de eğitim gören gençler ile konuşarak konu hakkındaki fikirlerini sordu.

"Netanyahu hükümetinin tüm Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya çalıştığını görmek çok korkunç"

Ara Roslop (21), daha önce Batı Şeria'da bulunduğunu ve aileleri Gazze'de yaşayan birçok arkadaşı olduğunu belirtti.

AA muhabirinin "Gazze'de olanların bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Roslop, "Evet düşünüyorum. ya da en azından bunlar etnik temizlik, en azından savaş suçu." ifadesini kullandı.

Roslop, Biden yönetimini Gazze'de ateşkesi desteklemeye davet ederek, Gazze'de yaşananları "tamamen delilik" olarak nitelendirdi.

Will Belluche (21), Gazze'de yaşananları hem basından hem de sosyal medyadan takip ettiğini söyledi.

Uluslararası Adalet Divanında (UAD) görülen davayı da yakından izlediğini aktaran Belluche, "Bu davayı takip ettim ve soykırım konusunda uzman değilim. Ancak İsrail'de (Binyamin) Netanyahu hükümetinin tüm Filistinlileri Gazze'den çıkarmaya çalıştığını görmek çok korkunç." dedi.

Hem sivillerin topluca, hem de hastaneler ve üniversiteler dahil sivil altyapıların kasıtlı olarak hedef alındığını vurgulayan Belluche, "Herkesin özgür olması gerektiğine inanıyorum. Filistin'in özgür olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların yaşama ve yaşam hakkı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"Soykırım yapan bir devleti desteklemeye devam edebileceğimizi düşünmüyorum"

Sydney Packim isimli öğrenci, Gazze'de yaşananların "yıkıcı" olduğunu kaydederek, "Şahsi fikrim, burada yaşananlar Filistin halkına yönelik bir soykırım girişimi. Bu konuda bir şeyler yapılmalı çünkü olanlar doğru değil. Soykırım yapan bir devleti desteklemeye devam edebileceğimizi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Michael Caron (20), Gazze'de yaşananları internet üzerinden takip ettiğini söyleyerek, "İsrail Gazze'yi tamamen kuşattı ve ele geçirdi. Bu 7 yıldan uzun bir süredir olmasına rağmen 7 Ekim'deki saldırının ardından şehirleri sistematik bir şekilde bombaladılar. Bu yaşananların soykırım olduğuna inanıyorum." dedi.

Caron, ABD'nin Gazze konusundaki politikalarından dolayı da hayal kırıklığına uğradığının altını çizdi.

Sunita (18) isimli genç de Gazze'de yaşananları 1 yıl önce ve 7 Ekim sonrasında bir arkadaşından dinlediğini ve konu hakkında son günlerde daha çok araştırma yaptığını anlatarak, "Bence yaşananlar soykırım. İnsanlar ölüyor, binlerce insan ölüyor. Burada yaşananlar berbat." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 26 bin 637 Filistinli öldürüldü, 65 bin 387 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 220'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 557 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 174 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.