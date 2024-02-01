 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD'de Gençler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarından Rahatsız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'de Gençler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarından Rahatsız

ABD\'de Gençler İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarından Rahatsız

ABD'de gençler, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor. Gençler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirerek, Biden yönetimini eleştiriyor ve İsrail'in desteklenmesine karşı çıkıyor.

01.02.2024 11:05
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de gençler, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.

AA muhabiri, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Georgetown ve Howard Üniversitesindeki gençler ile konuşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki fikirlerini sordu.

Howard Üniversitesinden 18 yaşındaki Jaden Robert, yaşananları sosyal medyadan takip ettiğini belirterek bölgede bir "soykırım" yaşandığını belirtti.

Gazze'deki gazetecileri de yakından izlediğini belirten Robert, "Gazeteciler gerçekten olan bitene ilişkin bilmediğimiz bilgileri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hala hayatta olan gazeteciler, bilgi yaymak için elinden geleni yapıyor." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminin Gazze konusundaki tutumunu da "iğrenç" olarak nitelendiren Robert, "Ben Biden'a oy verdim. (Donald) Trump ile onun arasında bir seçim yapmamız gerekiyordu ve onu seçtik. Bunun sorumlusu biziz. (Biden) İsrail'i destekledi, onları fonladı. Hala onları fonlamaya ve desteklemeye devam ediyoruz." dedi.

Biden yönetimini eleştirdiler

Aynı üniversiteden 19 yaşındaki Amaya Clard de "Bir soykırımın sürdüğünün, Filistin halkının yerinden edildiğinin ve İsrail'in onları yerinden etmek için Filistinlilere zulmettiğinin farkındayım." diye konuştu.

Biden yönetiminin bu konudaki tutumundan dolayı da "hayal kırıklığına" uğradığını dile getiren Clard, "Dünyadaki en güçlü liderlerden biri olarak adım atmasını, olanlara karşı gücünü kullanması ve yaşanan soykırımı kınamasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Yine aynı üniversiteden 19 yaşındaki Geenan Altayb ise "Gazze'de yaşananlar hakkında sadece her gün çocukların, ailelerin, kadınların öldürüldüğünü ve buna bağışlar yapıldığını biliyorum." görüşünü paylaştı.

"Yürek burkan manşetler ardı ardına geliyor"

Georgetown Üniversitesinden 21 yaşındaki Austin Nellesse ise Gazze'de yaşananları hemen hemen her gün takip ettiğini belirterek, "Yaşananlar çok talihsiz ve trajik." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı üniversiteden 21 yaşındaki Diego Bigelow ise "Başından beri yaşananlar korkunç bir durum. Yürek burkan manşetler ardı ardına geliyor, bu dehşet verici." ifadesini kullandı.

İngiliz The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketinin geçen hafta yayımlanan anketi, ABD'lilerin üçte birinden fazlasının, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığını düşündüğünü göstermişti.

Bu ankette 18-29 yaş aralığındaki gençlerin, diğer yaş gruplarına kıyasla "soykırım işlendiğine dair inancının" daha yüksek olduğu görülmüştü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler
    11:18 ABD'den İran'a misilleme! Savaş gemisiyle İHA'ları yerle bir ettiler

    ABD ordusundan yapılan açıklamada, savaş gemilerinin İran'a ait 3 insansız hava aracını ve Yemen'in Tahran destekli Husi isyancıları tarafından ateşlenen bir balistik füzesini düşürdüğü ifade edildi. Hatırlanacağı üzere Ürdün'de bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından İHA'larla saldırı düzenlenmiş ve 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralanmıştı.

  • Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler
    11:03 Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ifşa oldu! Çok sayıda kişiyi işkence ederek öldürmüşler

    Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.

  • Eda Ece, Hamilelik Sürecini Aslı Enver ile Geçiriyor
    10:59 Eda Ece, Hamilelik Sürecini Aslı Enver ile Geçiriyor

    6 aylık hamile Eda Ece, yüzü olduğu kozmetik markasının dün düzenlenen partisine katıldı. Hamileliğiyle ilgili konuşan Ece, çiçeği burnunda anne Aslı Enver'den bebek bakımı ve hamilelikle ilgili kurs almaya başladı.

  • Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor
    10:59 Dolar/TL 30,3700 seviyesinden işlem görüyor

    Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.

  • Naci Görür:
    10:58 Naci Görür: "Marmara'da 4'ün altındaki depremleri ciddiye almıyorum"

    Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da büyüklüğü 4'ün altında olan depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini belirterek bölgede beklenen büyük depremle ilgili uyarısını hatırlattı. Görür, küçük ölçekli depremlerin her yerde olabileceğine dikkat çekerken ''Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz.'' dedi.

  • Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak
    10:57 Gözler üzerinde Ancelotti! Arda'ya bu akşam da forma vermezse ortalık fena karışacak

    Yıldız futbolcu Arda Güler'e son maçlarda beklenen süreyi vermeyen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynanacak olan Getafe maçında da aynı tutumu sergilerse büyük eleştiri almaya devam edecek.

  • Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi
    10:54 Nükleer savaşta insanlığı kurtaracak yeni bir besin keşfedildi

    Bilim insanları, nükleer savaşın dünya çapında hasatları zayıflatabileceği ve küresel gıda üretimini yüzde 90 azaltabileceği öngörülen bir dönemde, deniz yosunu çiftliklerinin kurulabileceğini ileri sürdü. Deniz yosun çiftlikleriyle 1,2 milyar kişinin hayatının kurtarılabileceği iddia edildi.

  • Candaş Tolga Işık'ın sorusu Murat Kurum'u kızdırdı: Sizin kafanız başka yerde
    10:41 Candaş Tolga Işık'ın sorusu Murat Kurum'u kızdırdı: Sizin kafanız başka yerde

    Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, konuk olduğu TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. İddialı açıklamalarda bulunan Kurum, programın bir yerinde Candaş Tolga Işık'ın yönelttiği sorulardan birine "Sizin kafanız başka yerde galiba" diyerek çıkıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gazze, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de Gençler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarından Rahatsız - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 11:33:35. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de Gençler İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarından Rahatsız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement