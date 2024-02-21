ABD\'de Gila Canavarı tarafından ısırılan adam hayatını kaybetti

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ABD'nin Colorado eyaletinde evinde beslediği zehirli sürüngen türlerinden olan Gila Canavarı tarafından ısırılan adam hayatını kaybetti.

The Independent gazetesinin haberine göre, Gila Canavarı'nın ısırdığı 34 yaşındaki Christopher Ward 12 Şubat'ta hastaneye kaldırıldı.

Lakewood Polisi Sözcüsü John Romero, 16 Şubat'ta yaşam destek ünitesine alınan Ward'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ward'ın kız arkadaşı, evde besledikleri iki Gila Canavarı'nı Lakewood hayvan bakım merkezine teslim etti.

Gila Canavarı'nı erkek arkadaşının kolunda gördüğünü söyleyen Ward'ın kız arkadaşı, ısırığın ardından Ward'ın birkaç kez kustuğunu, nefes alıp vermede zorluk yaşadığı ve ardından da bayıldığını ifade etti.

Gila kertenkelesi olarak da bilinen sürüngen Gila Canavarı'nın doğal yaşam alanı ABD'nin güneyi ve Meksika olarak biliniyor.

Dünyanın en zehirli sürüngenlerinden olan bu türün ısırıkları, aşırı acı verici ve kurbanlarında bayılma gibi belirtilere yol açıyor.