ABD'de Göçmen Bilgilerine Erişim İddiası - Son Dakika
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ABD'de Göçmen Bilgilerine Erişim İddiası

DOGE danışmanlarının, Adalet Bakanlığı'nın göçmenlere ait hassas verilere erişim sağladığı öne sürüldü.

22.04.2025 10:29
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ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) danışmanlarının, Adalet Bakanlığının ülkedeki göçmenlere ilişkin "hassas bilgileri" tuttuğu "Göçmenlik İnceleme Yürütme Ofisi Mahkemeler ve Temyiz Sistemi'ne" (ECAS) erişimine izin verildiği öne sürüldü.

The Washington Post (WP) tarafından ulaşılan belgelerin incelendiği haberde, ECAS ve DOGE'ye ilişkin iddialar yer aldı.

Buna göre, milyonlarca göçmenin adresi ve dava geçmişleri de dahil olmak üzere "hassas bilgilerin" yer aldığı ECAS'ın, Adalet Bakanlığındaki DOGE danışmanlarının erişimine açıldığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca, Adalet Bakanlığı çalışanlarının, DOGE danışmanları için ECAS hesabı hazırlama talimatı aldığı savunuldu.

Öte yandan Adalet Bakanlığı ise söz konusu iddialara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

"ECAS"

İsmini vermek istemeyen bir yetkili ise ECAS'ta, göçmenlerin avukatlarının ve ailelerinin bilgilerinin ve adreslerinin yer aldığını belirterek, bu verilerin 1990'lara kadar uzandığını söyledi.

Yetkili, "Göçmenlerin ABD yönetimiyle kurduğu her etkileşimin kaydı burada yer alıyor." ifadesini kullandı.

Sığınma talebinde bulunan göçmenlerin özel mülakatlarının ve ifadelerinin de burada tutulduğunu söyleyen yetkili, bu bilgilerin ifşa olmasının bazı durumlarda söz konusu kişilerin hayatını riske atabileceğine dikkati çekti.

Yetkili normalde sisteme yalnızca avukatların erişebildiğini belirterek, bazı durumlarda ise az sayıda İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) personeline izin verildiğini kaydetti.

"DOGE'nin hassas verilere erişim" tartışması

Sosyal Güvenlik İdaresi (SSA) Başkan Vekili Michelle King, 18 Şubat'ta DOGE'nin, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevinden istifa etmişti.

Yargıç Hollander, 21 Mart'ta DOGE'nin SSA tarafından muhafaza edilen milyonlarca kişinin bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.

ABD Maryland Federal Yargıcı Deborah Boardman, 24 Mart'ta DOGE'nin, milyonlarca kişinin Personel Yönetim Ofisi (OPM), Eğitim Bakanlığı ve Hazine Bakanlığınca muhafaza edilen bilgilerine erişimini geçici olarak engellemişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de Göçmen Bilgilerine Erişim İddiası - Son Dakika

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