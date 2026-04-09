ABD'de İsrail Algısında Tarihi Kırılma: Toplumsal Dönüşüm Sinyalleri

Uluslararası siyasette bazı kırılmalar toplumların zihninde hissedilir. Bugün ABD'de İsrail'e yönelik değişen algı böyle bir kırılmanın işaretlerini veriyor. Gallup anketleri, Amerikan kamuoyunda uzun yıllardır süren İsrail lehine konsensüsün ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koyuyor. Artık Amerikalıların yalnızca yüzde 32'si İsrail'e olumlu bakarken, yüzde 39'u olumsuz görüş bildiriyor. Daha çarpıcısı, Filistin'e yönelik sempatinin ilk kez İsrail'i geçmiş olması.

Bu değişim, yalnızca sayılara değil, Amerikan toplumunun farklı kesimlerine yayılan yapısal bir dönüşüme işaret ediyor. Özellikle Demokrat Parti tabanında yaşanan kırılma dikkat çekici. Uzun yıllar İsrail'e koşulsuz destek veren bu kesimde artık eleştirel sesler daha gür çıkıyor. Genç Amerikalılar, küresel adalet ve insan hakları değerleri üzerinden meseleye bakıyor, İsrail politikalarına yönelik eleştiriler ahlaki bir zemin kazanıyor.

Benzer bir çözülme Cumhuriyetçi Parti içinde de görülüyor. MAGA tabanında 'ABD neden İsrail için savaşsın?' sorusu daha fazla dile getiriliyor. Amerikan Yahudi toplumu içinde de ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor, özellikle genç Yahudiler arasında anti-Siyonist yaklaşımlar artıyor. AIPAC etkisinin sorgulanmaya başlanması da bu değişimin bir göstergesi; siyasetçiler artık İsrail'e koşulsuz desteği açıklanması gereken bir davranış olarak görüyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD içindeki güç dengelerinde bir çatlağa işaret ediyor. 'İsrail'e koşulsuz destek' anlayışı ile 'İsrail yükünden kurtulma' eğilimi arasındaki gerilim, önümüzdeki yıllarda Amerikan dış politikasını şekillendirecek. Bu değişim, yalnızca siyasi destekle sınırlı değil, toplumsal meşruiyetin aşınması anlamına geliyor ve kalıcı bir yön değişiminin habercisi olabilir.