Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de İsrail Algısında Tarihi Kırılma: Toplumsal Dönüşüm Sinyalleri

09.04.2026 01:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son Gallup anketleri, Amerikan kamuoyunda İsrail'e yönelik olumlu bakışın azaldığını ve Filistin'e sempati duyulmaya başlandığını gösteriyor. Özellikle genç Demokratlar ve Cumhuriyetçi MAGA tabanı arasında, İsrail'e koşulsuz destek ile eleştiriler arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor. Bu değişim, Amerikan dış politikasında kalıcı bir dönüşümün habercisi olabilir.

Uluslararası siyasette bazı kırılmalar toplumların zihninde hissedilir. Bugün ABD'de İsrail'e yönelik değişen algı böyle bir kırılmanın işaretlerini veriyor. Gallup anketleri, Amerikan kamuoyunda uzun yıllardır süren İsrail lehine konsensüsün ciddi biçimde sarsıldığını ortaya koyuyor. Artık Amerikalıların yalnızca yüzde 32'si İsrail'e olumlu bakarken, yüzde 39'u olumsuz görüş bildiriyor. Daha çarpıcısı, Filistin'e yönelik sempatinin ilk kez İsrail'i geçmiş olması.

Bu değişim, yalnızca sayılara değil, Amerikan toplumunun farklı kesimlerine yayılan yapısal bir dönüşüme işaret ediyor. Özellikle Demokrat Parti tabanında yaşanan kırılma dikkat çekici. Uzun yıllar İsrail'e koşulsuz destek veren bu kesimde artık eleştirel sesler daha gür çıkıyor. Genç Amerikalılar, küresel adalet ve insan hakları değerleri üzerinden meseleye bakıyor, İsrail politikalarına yönelik eleştiriler ahlaki bir zemin kazanıyor.

Benzer bir çözülme Cumhuriyetçi Parti içinde de görülüyor. MAGA tabanında 'ABD neden İsrail için savaşsın?' sorusu daha fazla dile getiriliyor. Amerikan Yahudi toplumu içinde de ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor, özellikle genç Yahudiler arasında anti-Siyonist yaklaşımlar artıyor. AIPAC etkisinin sorgulanmaya başlanması da bu değişimin bir göstergesi; siyasetçiler artık İsrail'e koşulsuz desteği açıklanması gereken bir davranış olarak görüyor.

Tüm bu gelişmeler, ABD içindeki güç dengelerinde bir çatlağa işaret ediyor. 'İsrail'e koşulsuz destek' anlayışı ile 'İsrail yükünden kurtulma' eğilimi arasındaki gerilim, önümüzdeki yıllarda Amerikan dış politikasını şekillendirecek. Bu değişim, yalnızca siyasi destekle sınırlı değil, toplumsal meşruiyetin aşınması anlamına geliyor ve kalıcı bir yön değişiminin habercisi olabilir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 01:50:18. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.