ABD'de İsrail'e Destekte Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de İsrail'e Destekte Düşüş

07.07.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni anket, ABD'de İsrail'e yönelik halk desteğinin ciddi şekilde azaldığını gösterdi.

NEW ABD'de yapılan anket, İsrail'e yönelik halk desteğinde ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Associated Press (AP) ile NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezinin yaptığı anket kapsamında, 11-17 Haziran'da 3 bin 40 yetişkine İsrail'e yönelik halkın desteğine ilişkin görüşleri soruldu.

Ankete katılan Amerikalıların yaklaşık 3'te 1'i İsrail'in Filistinlilere karşı "soykırım" işlediğine inanırken, bu oran Demokrat seçmenler arasında yaklaşık yüzde 50'ye ulaşıyor.

Katılımcıların yüzde 20'si ise "soykırım" iddialarını reddederken, yaklaşık yarısı da bu konuda net fikir beyan etmek için yeterli bilgiye sahip olmadığını savundu.

Yahudi kökenli Amerikalıların ise yüzde 30'u İsrail'in soykırım suçu işlediğini düşünürken, yüzde 49'u bu iddiaya katılmadığını beyan etti.

İsrail'in Ekim 2023'teki ilk saldırılarını haklı bulan Amerikalıların büyük çoğunluğu, İsrail'in mevcut saldırılarının ise "haksız" olduğunu düşünüyor.

Yahudi kökenli yetişkinlerin yaklaşık yüzde 75'i ilk saldırılara tepkiyi meşru bulurken, bugün devam eden saldırıları haklı bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.

Netanyahu'ya yönelik olumsuz algı ağır basıyor

Ankete göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında da ABD halkında olumsuz görüşler olduğu öne çıktı.

Buna göre, Demokratların yüzde 58'i ABD yönetiminin İsrail'e "aşırı destek" verdiğini savunuyor. Bu oran, Ocak 2024'te yapılan ankette yüzde 45 seviyesindeydi. Ayrıca Yahudi Demokratların yüzde 51'i de Washington'ın İsrail politikasını fazla destekleyici buluyor.

Demokrat seçmenlerin yüzde 62'si ise ABD'nin Filistinlilere "yeterince destek vermediği" görüşünü paylaşıyor.

Cumhuriyetçiler, İsrail'e desteğini koruyor ancak gençlerde çatlak var

Cumhuriyetçi seçmenlerin genelinde, İsrail'e olan destek büyük oranda korunuyor. Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 13'ü İsrail'in saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirirken, yüzde 60'ı ABD'nin mevcut destek seviyesini "en doğrusu" olarak tanımlıyor.

Ancak Cumhuriyetçi Parti içinde de kuşak çatışması göze çarpıyor. 45 yaş altı Cumhuriyetçilerin yaklaşık yüzde 20'si İsrail'in soykırım yaptığını düşünürken, bu oran 45 yaş ve üstü Cumhuriyetçilerde yüzde 10 civarında kalıyor.

Cumhuriyetçiler arasında ABD'nin İsrail'e "yeterince destek vermediğini" savunanların oranı da yüzde 39'dan yüzde 15'e gerilemiş durumda.

Netanyahu, ABD genelinde popülaritesini kaybetti

Anket, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD halkı nezdinde popülaritesini kaybettiğini de ortaya koydu.

Ankete katılanların yalnızca yüzde 20'si Netanyahu hakkında olumlu görüşe sahipken, yüzde 38'i olumsuz fikir beyan etti. Katılımcıların yüzde 41'i ise fikir belirtmedi.

Netanyahu'nun popülaritesi, ABD'deki Yahudi yetişkinler arasında da oldukça düşük seyrediyor; Yahudilerin yaklaşık yüzde 60'ı İsrail Başbakanı'na olumsuz bakarken, olumlu bakanların oranı yaklaşık yüzde 33'te kalıyor.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de İsrail'e Destekte Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak’ta çekirge istilası Şırnak'ta çekirge istilası
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO’ya hazır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, NATO'ya hazır
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı Ölüm nedeni korkunç Battaniyeye sarılı cesedi bulunan kişi kurye çıktı! Ölüm nedeni korkunç
İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi İki aile arasındaki kavgada ev ile araziler ateşe verildi
Gülşen, Umut Akyürek’e 5 milyon liralık tazminat davası açtı Gülşen, Umut Akyürek'e 5 milyon liralık tazminat davası açtı

13:51
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
13:37
NATO Zirvesi başladı Dakika dakika tüm detaylar
NATO Zirvesi başladı! Dakika dakika tüm detaylar
13:20
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
Rutte: Rusya ulusal bütçesinin yarısını savaş için kullanıyor, niyeti iyi değil
12:59
Kremlin: Ankara’daki NATO Zirvesi’ni yakından takip edeceğiz
Kremlin: Ankara'daki NATO Zirvesi'ni yakından takip edeceğiz
12:53
’Canavar’ yola çıktı Ankara’da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
'Canavar' yola çıktı! Ankara'da 17 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek
11:58
NATO Zirvesi çok hızlı başladı Türkiye’den 350 milyon dolarlık imza
NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 14:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de İsrail'e Destekte Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.