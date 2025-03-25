ABD'de İstifa Talepleri: Yemen Savaş Planları Krizi

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin en üst düzey Demokrat üyesi Senatör Mark Warner, Yemen savaş planlarının konuşulduğu Signal grubuna ABD'li gazetecinin eklenmesi olayından sorumlu tuttuğu Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un istifa etmesi gerektiğini savundu.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde yapılan ve dünya genelindeki tehditlerin ele alındığı oturuma, dün yaşanan savaş planları grubu krizi damga vurdu.

Komitedeki en üst düzey Demokrat üye Senatör Warner, yaşananların büyük bir ulusal güvenlik krizi olduğunu savunarak, bu olayda dahli olduğunu belirttiği Savunma Bakanı Hegseth ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'u istifaya çağırdı.

Warner, Waltz ile Hegseth'in, bu kadar önemli bilgilerin ele alındığı özel bir grupta bir gazetecinin olduğunu fark etmemelerinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Bu durum bir asker ya da istihbarat görevlisi için söz konusu olsaydı ve bu tür bir davranışta bulunsalardı, kovulurlardı." dedi.

"Düşmanlarımız olan Çin ve Rusya'nın şifreli sistemlere girmeye çalıştığını gösteren çok sayıda bulgu var." değerlendirmesini yapan Warner, bu tür bir olayın basit bir olay gibi geçiştirilemeyeceğini savundu.

ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

ABD'li gazeteci Jeffrey Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincirine katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.