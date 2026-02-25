ABD'de Kar Fırtınası Hayatı Durdurdu - Son Dakika
ABD'de Kar Fırtınası Hayatı Durdurdu

25.02.2026 09:33
Kuzeydoğu ABD'de kar fırtınası nedeniyle yaşam aksadı, New York ve Connecticut'ta olağanüstü hal ilan edildi.

NEW ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası ve aşırı soğuk hava hayatı durma noktasına getirirken kar kalınlığı bazı bölgelerde 96 santimetreyi buldu.

Ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısındaki Maryland, Delaware, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts eyaletlerinde kar fırtınası yüzünden günlük hayatta büyük aksaklıklar yaşandı.

Kar fırtınası dolayısıyla "olağanüstü hal" ilan edilen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde, okullar ve pek çok resmi kurum iki gün tatil edilirken özel sektörde birçok iş yeri kepenk açmadı.

Karla mücadele eden belediyelere ait kar küreme araçları, son 10 yıldır ender görülen yoğunlukta yağan kar nedeniyle ana arterleri açsa da ara sokaklar ve kaldırımların çoğu karla kaplı kaldı.

New York ve Connecticut'ta bazı araçların trafiğe çıkması geçici süreyle yasaklandı, trafiğe çıkmasına izin verilen araçlara ise geçici hız limiti getirildi.

En fazla kar Rhode Island eyaletinde yağdı

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde kar yağışı oranları onlarca yıl sonra en yüksek seviyeleri görürken Rhode Island eyaletinin başkenti Providence, en çok karın yağdığı bölge oldu.

Providence yakınlarındaki TF Green Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 96 santimetre kar yağışı kaydedilirken söz konusu bölgede 1978'de en son bu miktarda kar ölçümü yapıldığı kaydedildi.

Tarihi fırtına kıyı şeridini kasıp kavururken kuzeydoğudaki bazı bölgeler kasırga şiddetinde rüzgarlara maruz kaldı.

Rüzgarın hızı Rhode Island'da saatte 143, New York'ta 135, Massachusetts'te 133 kilometreyi buldu.

Kar fırtınasının etkilediği eyaletlerde, çevrim içi elektrik kesintisi takip sitesi PowerOutage'e göre, yüz binlerce abone elektriksiz kaldı. Massachusetts, 270 binden en fazla elektrik kesintisiyle bu konuda ilk sırada yer aldı.

Ayrıca, FlightAware'in verilerine göre, kar fırtınasının ardından ülkedeki hava yolları, uçakları ve mürettebatı yeniden konumlandırmakta zorlanırken kar yağışının başladığı pazar gününden bu yana 11 binden fazla uçuş iptal edildi, 21 binden fazla uçuşta ise saatler süren gecikmeler yaşandı.

Connecticut'ta pek çok sakin, evlerinden çıkamadı

Kar fırtınasından en çok etkilenen eyaletler arasındaki Connecticut'ın bazı bölgelerinde kar kalınlığı 70 santimetreyi aştı, pek çok bölge sakini pazar ve pazartesi günü yağan kardan dolayı evlerinde mahsur kaldı.

Kar yağışının ardından evden ilk kez dışarı çıkan bazı Amerikalılar, kar kürekleriyle yürüme yolu açmaya çalıştı, bazıları ise garaj yolunu açmak için kepçe operatörlerine yüzlerce dolar ödemek durumunda kaldı.

Yağışın etkili olduğu eyaletlerde hala yüz binlerce haneye elektrik verilemezken Ulusal Hava Durumu servisi, bölgede yarın ve cuma günü tekrar kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

