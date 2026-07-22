ABD'de Kızamık Vakalarında Rekor

ABD'de bu yıl, 1991'den bu yana görülen en yüksek kızamık vakası sayısına ulaşıldı.
Johns Hopkins Üniversitesinin ABD'deki kızamık vakalarını izlediği sisteme göre, ülkede 21 Temmuz itibarıyla 2 bin 295 kızamık vakası görüldü.
Bu rakamla, yılın bu zamanına kadar kaydedilen vaka sayısı, 2025'in tamamında görülen 2 bin 289 vakayı aşmış oldu.
Öte yandan, açıklanan rakamla birlikte ülkede 1991'den bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
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