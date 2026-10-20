ABD'de Kongre ara seçimi anketlerinde Senatoda çoğunluk eşitlik bozma oyuna kalabilir - Son Dakika
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ABD'de Kongre ara seçimi anketlerinde Senatoda çoğunluk eşitlik bozma oyuna kalabilir

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ABD'de 3 Kasım'da Senatonun 35 koltuğu ve Temsilciler Meclisinin tamamı için Kongre ara seçimleri yapılacak. Anketlerde Senatoda Cumhuriyetçiler avantajlı; 8 eyalette başa baş yarışta 4'te öne geçerlerse 50-50'de JD Vance'in oyu çoğunluğu belirleyebilir.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimleri yaklaşırken yapılan anketlerdeki tablolar da netleşmeye başladı.

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 35 koltuğu için seçime gidiliyor.

Seçimlere ilişkin ülke genelinde yapılan anketlerin ortalamasında, Temsilciler Meclisinde Demokratlar, Senatoda ise Cumhuriyetçiler avantajlı görünse de asıl sonucu halihazırda başa baş yarışın sürdüğü seçim bölgeleri belirleyecek.

Senatoda avantaj Cumhuriyetçilerde

Seçim sürecindeki ülke geneli ve eyalet düzeyindeki anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) haber platformundaki tabloya göre, Senatodaki sandalyelerin 46'sını Demokratların, 46'sını Cumhuriyetçilerin elde etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

8 eyalette ise adaylar yarışı başa baş götürüyor. Başa baş yarışın sürdüğü koltukların 6'sı Cumhuriyetçi, 2'si Demokrat eğilimli görünüyor.

Cumhuriyetçilerin, bu eyaletlerden 4'ünde öne geçmesi durumunda, koltuk dağılımı 50'ye 50 şeklinde olsa bile Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçilerin Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olabilir.

Yasalara göre, Senato Başkanı olarak da görev yapan ABD Başkan Yardımcısı, eşitlik bozma oyunu partisi lehine kullanabiliyor.

Temsilciler Meclisinde Demokratlar için umut var

Tamamı seçime giren Temsilciler Meclisinde, 218 sandalyeye ulaşan taraf, çoğunluğu da elde etmiş olacak.

RCP'deki mevcut tabloya göre, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde 186, Demokratların da 227 koltuğu alması neredeyse kesin görünüyor.

Temsilciler Meclisindeki 22 sandalye için Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren yarışta ise makas daraldı.

Mevcut tabloda çoğunluğu yakalayan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde avantajlı durumda görünüyor.

Mevcut tablo nasıl?

ABD'de halihazırda Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların ise 45 sandalyesi var. 2 sandalyesi olan bağımsızlar, birçok konuda Demokratlar ile hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214, Bağımsızların 1 sandalyesi bulunurken Meclis'teki 2 sandalye boş konumda.

Kaynak: AA
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