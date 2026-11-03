ABD\'de Kongre dengesini şekillendirecek ara seçimlerde oy verme süreci başladı

ABD'de Kongre dengesini şekillendirecek ara seçimlerde oy verme süreci başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de ara seçimler kapsamında oy verme işlemi başladı. Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek seçimlerde oy kullanma süreci de bu adımla başlamış oldu.
ABD'de Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı
Kaynak: AA
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