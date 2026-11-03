ABD'de Kongre dengesini şekillendirecek ara seçimlerde oy verme süreci başladı - Son Dakika
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ABD'de Kongre dengesini şekillendirecek ara seçimlerde oy verme süreci başladı

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ABD\'de Kongre dengesini şekillendirecek ara seçimlerde oy verme süreci başladı
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ABD'de ara seçimler kapsamında oy verme işlemi başladı. Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek seçimlerde oy kullanma süreci de bu adımla başlamış oldu.

ABD'de Başkan Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongredeki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpGüncelSon Dakika

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